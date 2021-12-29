「瞇瞇眼」辱華爭議又一件？Benz廣告用鳳眼女模挨批「頂風作案」

日前內地網絡輿論展開對「瞇瞇眼」的討論，但日前汽車品牌Mercedes-Benz （平治，內地稱「奔馳」）。被內地網民發現新發布的廣告女性模特是瞇瞇眼，也有網民認為她是「鳳眼」或稱「吊稍眼」，在內地「瞇瞇眼」爭議延燒下，Benz 遭批評是頂風作案。截至目前為止，Benz未就此事回應。



綜合內媒，12月28日消息稱，日前內地網友發現，奔馳在官方網站、微博、微信等平台上發布的一則新廣告中，其啟用的女性模特，同樣是「眯眯眼」引起許多網友的不適。

這則廣告早在12月25日中午便由Benz的微博「@梅賽德斯-奔馳」，由一男一女兩名華人模特參演，營銷新一代四門轎跑車。但網民關注的焦點則在於女性模特的「吊梢眼式妝容」，再度迎合了西方的歧視印象。有網民指出，奔馳先前選用的華人廣告模特照片，「較符合中國人的審美」。

除微博外，Benz的這則廣告還在微信朋友圈及一些視頻網站上廣為傳播。網民認為，奔馳在微信朋友圈中投放的廣告截圖，都聚焦模特「吊梢眼」的特寫，令人「非常不適」。

內地網民批評，Benz「瞇瞇眼」廣告之所以引起眾怒，不光是由於「眯眯眼」本身引起的爭議，還包括Benz明知近期輿情形勢，仍要逆流而行、「頂風作案」，進一步傷害了中國國內消費者的感情及對品牌的信任。

近段時間，清華美院走秀、攝影師陳漫為迪奧拍攝廣告、電影《雄獅少年》上映及三隻松鼠商業廣告等一系列事件，先後在網路上引起巨大爭議。數起輿情事件共同的爭議焦點，則在於其呈現內容均展示了西方對華人「眯眯眼」的刻板印象。而在不少網友看來，這些出自中國人的作品、廣告、營銷或宣傳，都有迎合西方偏見、故意「審醜」、自我矮化之嫌。（延伸閱讀：動畫人物模特都不能小眼睛？一文睇清因瞇瞇眼引發的中國審美論戰）

針對瞇瞇眼爭議，《人民人報》撰文評論稱，從產品角度看，要充分尊重受眾，才能贏得市場；從審美角度看，要培養健康審美趣味，涵養強大審美自信；從傳播角度看，要堅持效果導向，也避免「扣帽子」。

卸任的《環球時報》總編輯胡錫進也稱，自己對Benz在這個節骨眼上發布帶有「吊梢眼」造型的新車廣告極感失望。他提到「這些年，吊梢眼的造型我們幾乎都見過，西方文化侵入到了我們的習慣中，醜美的界限在這裡變得模糊」。

胡進進表示，三隻松鼠事件做了一次清算，「它重置了很多人對眯眯眼造型的看法，形成了新的公眾態度。這是所有商家都須尊重的現實。賓士這時出吊梢眼廣告，給人的直觀感受就是頂風作案。」

胡錫進提到，中外文化碰撞來到一個新的高峰期，「要提醒所有跨國公司中國區的負責人和公關團隊，請不斷向公司總部發送強烈資訊，促整個公司跟上中國公眾對西方文化辱華符號的批判。他們不能將之視作中國社會民族主義的表現，他們自己需要審視那些符號的歷史由來，對今天棄用它們給予配合」。