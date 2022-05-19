上海疫情｜返鄉者透辛酸：上廁所被拒、加油禁開車窗只能比手畫腳

隨著上海疫情形勢好轉，限制放鬆，一些民眾也計劃著返鄉。然而過程並不簡單，例如有近期自駕返鄉的山東人透露，他一路上遇到的高速服務區不是關閉就是不允許滬牌車進入，自己想上廁所也不行，加油期間亦被要求不能放下車窗；也有安徽人因打不到車，騎行近10個小時至半夜才抵達高鐵站。



山東德州人劉飛是寵物用品電商經營者，已在上海打拼了7年，網店銷量不斷上升，可是在產業發展及疫情衝擊等因素下，他有把公司遷回老家的想法。

4月1日，其身處的浦西地區開始全面封控，本來，他計劃5日解封後，於10日搬倉庫，為此專門聯繫了聊城的寵物用品生產企業並提前付2年的倉庫費用，同時聯繫了有通行證的親戚，準備開車來滬運送倉庫貨物。結果因為疫情，大車開到半路就只能折返，封控亦持續到了5月。

封控加上無法發貨，劉飛與3名員工只能在家乾著急，思前想後，劉飛終決定自己先返鄉，再安排新公司開張所需的準備工作。他表示從4月起就數度聯繫老家所在的居委會，申請返鄉，並獲悉沒有問題，可是上海的小區無法開具返鄉證明，故只能作罷。

5月9日，他終於獲開具返鄉證明，簽署離滬承諾書並提前做好核酸檢測及抗原檢測後，便在10日一大早開啟12小時的自駕返鄉過程。

上海全市16個區實現社會面清零。圖為5月17日，武康大樓前騎車經過的市民。（新華社）

這一過程並不輕鬆，按照導航，他上午10時抵達檢查非常嚴格的崑山境內高速，之後12時左右到達南京收費站，排隊半個小時，惟工作人員看到滬牌後，要求他前往棲霞山大橋（四橋）服務區，從那導航回老家。

然而抵達以後，他才發現服務區關閉，只能加油，期間還被要求不能放下車窗，全程要用手指比劃才成功加上了油。之後一路上遇到的高速服務區，不是關閉就是不允許滬牌車進入，他想上個廁所也被拒絕。而這段路程中，他的飲食只能靠兩罐紅牛和4個小麵包，直到下午4時多進入山東境內高速後，才終於可以在泰安高速服務區買東西並如廁。

晚上8時，劉飛終於抵達了德州夏津，隨即開始了集中隔離生活。未來，他準備在老家創業，並等待上海解封後回來的員工。

高鐵站外，离滬返鄉的人綿延不斷。（海報新聞）

安徽宿州人久久也是離開上海的一員，從事餐飲行業的他在春節期間享受了一波火爆的行情，沒回家過年的他因此原本計劃3月時回老家看看，順便驗收新買的房子，誰知所在的金山區封控近50天。

這期間，零收入的久久一直在公司宿舍隔離，直到金山區社會面清零，住的地方也被劃為防範區，條件成熟下，他開始搶回宿州的火車票。最終，他沒搶到直達車票，只搶到了上海到合肥再到宿州、全程4個多小時的車票，他一心回鄉的他已感到非常滿意。

票面出發時間為5月17日中午12時多，但考慮到疫情期間的交通問題，以及防範突發情況出現，他決定提前一天半出發，於15日下午5時多，騎著共享單車從金山前往虹橋高鐵站，一路上果然斷斷續續，因多個路口都要檢查返鄉證明和核酸陰性證明。直到16日凌晨2時，他始抵達高鐵站，發現出發層和高架橋下都有不少像他一樣提前到達準備返鄉的人。

憑藉車票，久久得以前往一個臨時安置點休息，並在那裡過夜。17日一早，經過3次健康碼和核酸陰性證明檢查後，他終於進了候車室，為免被感染，穿了全套防護服的他不吃不喝，也沒有上廁所。

現時，久久已順利回到宿州開始「7+7」隔離，未來打算在老家開個飯店，但也沒有排除上海解封後再回去打拼幾年的可能。