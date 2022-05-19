上海疫情｜復工復產前期中小微企感受度不高　下一步分兩階段推行

上海市政府新聞辦公室組織周四（19日）召開上海市新冠肺炎疫情防控工作第188場新聞發布會，副市長張為介紹，隨著疫情防控形勢的持續好轉，全市生產生活秩序正在有序走向恢復，並透露前期中小微企業感受度不高，下一步復工復產會分兩階段推行。與此同時，上海擬從5月22日起逐步恢復跨區公交。



張為首先介紹了階段性成效，提及復工復產支撐保障了城市運行，發電供電、信息通信、供水供氣、成品油供應等與生產生活直接相關的環節連續穩定運行，既有力保障了城市脈搏在靜下來慢下來的過程中有力跳動，也正在支持城市經濟的不斷復甦，如5月上半月，全市規上工業企業用電量恢復至去年同期水平的80.5%。

其次，鍊式復工帶動、支撐了上海、長三角乃至全國相關產業的持續平穩運行，通過龍頭企業牽引，以點帶鏈、以鏈帶面，支持帶動了一系列產業鏈的穩定與復蘇；復工復產打通、帶動了供應鏈物流鏈恢復運轉，近期上海港集裝箱單日吞吐量達到11.9萬標準箱，恢復至正常的九成；浦東機場貨物日吞吐量超7000噸，恢復至七成水平；經由高速公路省界道口進出上海的貨運車輛單日已達7.8萬輛，恢復至常態的三分之二。外貿情況方面，5月上半月上海口岸的進出口監測貨值為1886億元人民幣，環比增長17%。

據官方指，上海全市16個區已實現社會面清零。圖為5月17日，一名市民在上海外灘附近拍攝街景。（新華社）

張為又指，復工復產的企業範圍雖然在不斷擴大，但論絕對數仍然還只是小部分；企業一般具有人員密度高等特點，倘不能實現有效防疫，疫情極易流入、擴散甚至外溢蔓延，來之不易的復工復產以及防疫局面也只能被打破，故前期的復工復產對廣大的中小微企業可能感受度還不高、獲得感還不強。對此，當局已根據防疫總體形勢制定了分階段的復工復產總體安排以及助企紓困的各項措施，並已要求各級產業部門加大力度聽取中小企業意見訴求，集中解決問題，引導推動包括中小微企業在內的廣大企業有序復工復產、恢復活力。

據稱，下一步復工復產會分兩階段推行，第一階段為至5月底之前，企業主要採取閉環或半閉環運行，主要管理方式包括封閉生產運營、點式復工（指非生產性企業關鍵崗位的小部分員工，如憑證開具、研發、運維等崗位，在符合防疫規定的前提下，「點對點」返崗封閉工作不超過一周時間，再「點對點」返回小區）；氣泡式管理，即具備條件的區在無疫情風險的企業與居住點間，經由企業班車實施兩點一線閉環通勤。第二階段則從6月上旬開始，根據全市疫情防控形勢，加快復工復產向縱深推進，持續擴大企業復工面，開放無疫情風險區域內企業與小區間的正常通行。

另一方面，張為介紹了公共交通恢復運營的相關計劃和安排，提及隨著全市各區疫情形勢的平穩，擬從22日起逐步恢復跨區公共交通，其中軌道交通將首先恢復3、6、10、16號線，地面公交優先恢復273條線路，以此為基本網絡覆蓋所有中心城區，以及全市機場、火車站、三甲醫院和各區中心醫院。關於私家車、巡遊出租車的通行，當局正在同步研究恢復方案。

此外，市郵政管理局局長馮力虎表示，行業復工復產工作取得了初步成效，預計到6月上中旬，爭取郵政快遞企業的所有分撥處理中心、分支機構和營業網點全部恢復運營；預計到6月中旬左右，行業攬收水平將恢復到平時日均水平的70%左右；預計到6月上旬各寄遞企業能夠全面恢復個人寄遞業務。