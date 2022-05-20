內地藝人劉洲成自拍拳打腳踢被禁言　曾毆妻流產官媒批娛樂化家暴

雖然內地男團「至上勵合」的人氣大不如前，但其中成員劉洲成卻再憑「實力」重返微博熱搜榜，引起關注。據了解，本就有家暴前科的劉洲成近日發布一條對著鏡頭拳打腳踢的短片耍帥，被網民紛紛評論為「被家暴視角」。

官媒《新華社》旗下雜誌《半月談》發文痛批劉洲成娛樂化家暴行為，並稱「醜惡狂歡該叫停了」。而目前，劉洲成的抖音帳號已處於「被禁言」狀態，微博帳號的內容亦疑似清空。



劉洲成日前上傳了一段對著鏡頭出拳、踢腳的短片。（微博）

劉洲成日前上傳了一段對著鏡頭出拳、踢腳的短片，或許想藉此耍帥但表情卻略顯猙獰。而該短片受到關注後，有網民評論指這是「前妻視角」，劉洲成則回覆了一把斧子的表情符號；亦有網民將他與早前因被曝光家暴日本女友後退出娛樂圈的蔣勁夫作比較：「南洲成，北勁夫」，而劉洲成則對此回覆了疑似棺材和劍的表情符號，盡顯暴力傾向。

實際上，劉洲成早就有家暴前科。他曾在2017年被前妻林苗控訴婚姻期間遭到6次家暴，其中，林苗懷孕3個月時還被劉洲成家暴致流產，後來懷孕8個月時還遭到拳打腳踢。

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雖然劉洲成反控前妻吵架時情緒時常失控，但亦自那時就背負了「家暴男」的稱謂。直至今年年初，劉洲成又上傳了一名女生的短片，疑似官宣新戀情，女方留言「大家好，我是新沙袋」令眾人大跌眼鏡，而劉洲成當時還回覆對方拳頭的表情符號，並被批評是「炒作家暴人設」。

對於今次事件，《半月談》發表評論文章指，劉洲成並不是首次利用家暴「作秀」，2017年被前妻指控家暴後不僅不知悔改，反而為了博人眼球大玩「家暴梗」，甚至還在網絡直播過程中舉出一本《詠春拳散手》書籍，公開向進直播間的觀眾售賣，「炒作的方式堪稱無下限」。

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文章表示，劉洲成作為公眾人物卻將違法行為視作娛樂消遣，公然在社交平台宣揚家庭暴力，炒作家暴人設攫取「毒流量」，甚至培育出一批追捧「家暴梗」的極端粉絲。在社會上傳播扭曲價值觀，形成不良導向。

文章痛批，這場由施暴者發起的長達數年的醜惡狂歡早該停止了，家庭暴力不是愚蠢藝人玩「梗」的工具，更不是獲取娛樂流量的密碼。「炒作家庭暴力，於理不合！於法不容！」行業應對此類言行嚴重失範的藝人「喊停」，絕不能任由其繼續扮演踐踏社會底線的「跳樑小丑」。