劉德華Audi廿四節氣廣告涉抄襲　原創斥搬字過紙官方下架影片致歉

昨日（21日）為二十四節氣「小滿」，汽車品牌Audi（奧迪）發布廣告宣傳片，通過展示各地在小滿時節的風景，再加上劉德華的娓娓道來，解釋了小滿的由來，更傳譯了「不自滿，知不足」的人生哲理。

宣傳片發布後，短時間內已獲近500萬的點撃率。然而，廣告文案被指抄襲原創者於2018年發布的作品。

一汽奧迪今日（22日）回應稱，奧迪各官方渠道已將廣告片全面下架，並責成代理公司就所涉文案侵權情況進行處理。



昨晚，抖音用戶＠北大滿哥（下稱滿哥）發布影片稱，奧迪發布《人生小滿》廣告片後，很多網民都留言指責他盜用抄襲。滿哥在不滿被冤、無奈之下，通過逐句對比展示出，奧迪本次的節氣營銷文案與其抖音文案幾乎一模一樣，但他的原創詩句和文案分別發布於2018年中秋、2020年5月和2021年。

滿哥比對兩段影片，發現劉德華的開場白及廣告內容幾乎與其發布的內容一模一樣，譬如「今天是二十四節氣的小滿，但是有一樣事情挺奇怪的。有小暑一定有大暑，有小寒一定有大寒，但是小滿一定沒有大滿，因為大滿不符合我們古人的智慧」、「小滿的這一天……麥穗開始逐漸飽滿，但是還沒有完全飽滿……」、「小滿代表了一種人生態度，就是我們一直在追求完美的路上，但並不要求一定要十全十美」。

在廣告中，劉德華念出一首詩：「花未全開月未圓，半山微醉盡餘歡；何須多慮盈虧事，終歸小滿勝萬全。」滿哥表示，這首詩是他在2018年寫下，並在當年的中秋節於朋友圈上發布，當中借用了曾國藩先生的一句名言。

對於文案相似率如此之高，滿哥在片中表示，一定不是出自劉德華之手，將矛頭直指奧迪和其相關團隊，「我相信德高望重的劉先生肯定不會來我的短視頻，一個字一個字扒我的文案，然後去發一個商業廣告。所以最好誰去扒的，誰出來幫我做一個解釋」。

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今日，一汽奧迪發表聲明稱，就事件中因監管不力、審核不嚴向劉德華、滿哥及相關方造成的困擾表示誠摯的歉意。涉事的廣告由創意代理公司M&CSaatchi提報並執行，目前已責成其盡快處理就所涉文案侵權的情況；在事實正式澄清前，奧迪各官方渠道將全面下架涉事廣告。

《北京日報》報道，對於廣告片是否構成侵權，知產專業律師、北京市京都律師事務所合夥人常莎表示，滿哥影片中的文字部分為其獨創，作為獨立作品依法受著作權法保護，未經著作權人許可擅自使用構成侵權。

一汽奧迪發表聲明稱，奧迪各官方渠道已將廣告片全面下架，並責成代理公司就所涉文案侵權情況進行處理。（微博＠Cars01）

在聲明中，奧迪指出廣告是由M&CSaatchi提報並執行。常莎表示，M&CSaatchi是否要承擔侵權責任，視乎其與奧迪之間的合同約定。若M&CSaatchi僅為創作者，最終不享有著作權，則無需承擔侵權責任，但不排除要向奧迪承擔違約責任的可能；若M&CSaatchi仍保留該廣告文案的著作權，則需要與奧迪共同承擔著作權侵權責任。

常莎指出，劉德華出演廣告且由其陳述全部廣告文案，但按行業慣例，廣告文案本身並非劉德華本人創作。若他能夠證明自己對廣告文案的不知情，則不與奧迪構成共同侵權，無需承擔侵權責任。