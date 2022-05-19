河北爸爸陪乖仔減肥「自己先瘦」　甩30公斤變小鮮肉　兒子沒瘦過

許多民眾常喊要減肥，但除了控制飲食外，也要搭配著運動，這樣子效果才會好，而且比較能維持體態。大陸河北一名人父，他的小兒子太過肥胖，為了鼓勵對方減肥，自己也陪著兒子一起鍛鍊。2年多下來，這位人父成功瘦身60斤（約30公斤），雖然兒子還沒瘦下來，他說自己還是要先給孩子做個榜樣。



根據《網易新聞》等陸媒報道，這名來自河北石家莊的人父陳佳昆，他有2個兒子，其中小兒子體型跟他很像，都是屬於比較胖的，為了讓孩子減肥，他從2年多前就開始以身作則，陪著孩子一起努力。

結果爸爸狂減30公斤變帥哥 兒子沒變過（點擊放大瀏覽二人照片）▼▼▼

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陳佳昆說，自己體重最胖時達到245斤（約122.5公斤），但自從決定陪孩子減肥後，每天凌晨4點就起床跑步。他提到剛開始前半年，因為跑不太動而只能快走，慢慢適應後才開始慢跑，2年多下來已經跑了7200公里，體重也從245斤減到185斤（約92.5公斤），足足減了60斤也就是30公斤之多。

陳佳昆說，運動這件事已經成了自己生命中不可或缺的一部分，對於小兒子目前還沒瘦下來，他表示自己要先給孩子做個榜樣。對比陳佳昆以前和現在照片，瘦下來之後真的成了個帥大叔，和過去有著極大反差。網友們看完之後，紛紛直呼這真是勵志故事，自己也要向這位帥老爸看齊。

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