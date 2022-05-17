「洗衣液奶茶」爆紅存食安隱患　網民憂致兒童誤飲洗衣液

網紅飲品不斷推陳出新，飲品店的競爭亦愈發激烈，為了吸引消費者，不少店家都會調制特別口味，或在產品造型上多花心思。

近日，內地出現一款披著洗衣液樽身的泰式奶茶飲品。產品造型與真正的洗衣液相似，常人單憑肉眼根本難以分辨。然而，「洗衣液奶茶」引起諸多爭議，更有人認為會誤導兒童誤食洗衣液。



《深圳新聞網》報道，「洗衣液奶茶」最早火爆於南京，是一間餐飲店推出的泰式奶茶產品，此後在重慶、廣東等地也有類似外形的奶茶產品出現。由於產品造型特別，不少年輕人都在社交平台上分享，令「洗衣液奶茶」在網上爆紅。

商家將食品和日用品的外包裝調換，以新奇感吸引顧客固然無礙，但對於不知情的長者和兒童而言，一旦誤食，後果不堪設想。「洗衣液奶茶」同樣引起諸多爭議，有網民認為，並非所有的新意都值得提倡，創新也要有道德底線，奶茶包裝酷似洗衣液，很大機會誤導兒童誤食洗衣液，「孩子還沒有判斷力的時候，會覺得洗衣液是好喝的」。

目前，江蘇南京市市場監督管理局已接到相關投訴。南京市建鄴區市場監督管理局透露，該局下一步將展開調查，15日之內會有一個初步結果。

對於奶茶包裝酷似洗衣液，有內地律師認為，依據《產品質量法》第27條規定，產品或者其包裝上的標識必須真實，同時對使用不當，容易造成產品本身損壞或者可能危及人身、財產安全的產品，應當有警示標誌或者中文警示說明。

律師認為，奶茶包裝與洗衣液極其相似，卻有可食用或不可食用之根本性區分，故依法應當有警示標誌或者中文警示說明。消費者如果因此受到人身、財產安全方面的損害，可依法要求生產商、經營者承擔相應的賠償責任。

值得一提的是，兒童、長者因包裝誤食異物時有發生。今年一月，江蘇蘇州有網民在網上購買一款網紅清潔劑，其瓶身透明，流體橙黃，打開蓋還有一股濃濃的橙香味，瓶身上印有香橙的圖案。由於瓶身只有日文介紹，家中長者誤將清潔劑當成橙汁讓愛孫飲用，最終孩子被緊急送往醫院洗胃。