雲南魯甸教師毆打學生被調職　受害者為孤兒　當時上課打瞌睡

昨日「雲南昭通一學校教師毆打學生」的影片在網絡上傳播。魯甸縣政府新聞辦公室周日（22日）發布通報指，該影片所反映內容屬實，已對相關責任人員和單位作出處理，給予涉事教師降低職位等級處分，並調離教師職位。



據官媒《新華社》報道，昨日，雲南省昭通市魯甸縣一學校教師毆打學生的視頻引發社會關注。對此，魯甸縣政府新聞辦公室22日發表通報，根據調查結果和相關規定，已對相關責任人員和魯甸縣教育體育局作出處理。

通報指，已經給予涉事教師馬某降低崗位等級處分並調離教師職位；給予該校分管師德師風的黨支部書記黨內警告處分；給予該校校長政務警告處分。

通報稱，於5月10日發生在魯甸縣第二中學，事發後，魯甸縣教育體育局迅速將該學生劉某某送至縣人民醫院，通過全身體檢未見損傷后，該生一直在學校正常上課。

教師毆打學生影片瘋傳。（影片截取）

據貴州廣播電視台報道，雲南省昭通市魯甸二中被老師毆打學生小林（化名）昨日回憶起事發當日的情況。

小林稱，當天自己在課堂上打瞌睡就被班主任馬某打了，隨後他被趕出教室。小林的哥哥劉先生得知此事後認為班主任的做法不妥，他也非常憤怒，對弟弟的影響比較大，因為他和弟弟還有一個妹妹是孤兒家庭的孩子。

網民表示：

「有暴力傾向，這樣的人不適合當教師知道人家是孤兒，欺負人。」

「勢利眼的老師還是比較多的，看客下菜，不同家庭的孩子不同對待，這樣的老師見多了。」

「這會對學生一生造成心理陰影，教師性質極其惡劣。」

「師者傳道授業解惑也，可批評教育，不可有暴力傾向！誰沒有打盹的時候呢？」

