安徽14歲學生疑因宿舍安排被同學毆打致死　父母跪地求公道

據宿州靈璧公安在線 ，4月2日下午，安徽省宿州市靈璧縣公安局就漁溝中學一名14歲男生王鑫磊因衝突死亡事件發布通報，指打人者已經被刑拘。

今日（4日）在微博上，王鑫磊父母跪地求公道的影片在網上流傳，引發網友關注此事件。



據宿州靈璧公安在線，4月2日，漁溝中學八年級學生徐某某（男，14歲）與同年級學生王某某（即王鑫磊）在學校宿舍內因瑣事引發肢體衝突，期間，徐某某拳擊王某某致其倒地，王某某後經120醫務人員到場搶救無效死亡。疑犯徐某某已被刑事拘留。

王鑫磊父親在微博上稱，他為了孩子能有一個良好的居住環境，特意給兒子申請單間宿舍，每學期繳納八百元（人民幣，下同）。不過，學校在沒告知王父的情況下，將另一名學生安排進王鑫磊的宿舍。經學校協商，將補償王鑫磊300元，但是在王鑫磊向另一名學生索要錢財時，對方不但沒有支付，還帶了6個人進宿舍毆打王鑫磊，導致王鑫磊身亡。

王鑫磊跪地痛哭。（微博@焦焦学长）

王先生表示，孩子的屍檢解剖結果出來了，肺部瘀血穿孔，心臟也受傷淤血，是暴力致死，學校不應該在輿論發酵的時候選擇沉默，如果有監控證據，盡量讓相關方觀看，並要解釋為何單間宿舍會變成合租宿舍。

目前，市縣兩級公安機關正在組織開展案件偵辦、法醫鑒定等相關工作。

網民表示：



「正義真的不會缺席嗎？」

「因為未成年殺人不用死刑，所以這些未成年人就可以為所欲為的殺人了？成年人沒有活下去的權利嗎？」

「熱搜一直被壓，真的是太讓人寒心了。」