茅台開店賣雪糕一支39元！酒精濃度3%　網民：吃完開車算酒駕嗎？

日前茅台宣布跨界賣雪糕，雪糕以每1kg牛奶摻入50g53度飛天茅台的比例製作而成，有原味、青草和提拉米蘇口味，一支要價39元人民幣。5月19日首家茅台雪糕旗艦店在位於貴州的茅台國際大酒店正式揭業，引發網民熱議。網友詢問，「吃了算酒駕嗎？」、「能不能給未成年人吃？」，也有網民笑稱「放幾年能不能跟茅台一樣升值？」



按照茅台微信公眾號介紹，雪糕產品是與蒙牛合作，將純牛乳雪糕與醬香茅台酒進行結合。目前位於茅台國際大酒店的雪糕旗艦店首日推出原味、香草兩種口味，後續推出提拉米蘇口味，價格暫定為一份39元。5月29日發售預製品雪糕臻選原味(輕乳)、香草和青梅三種口味。茅台也稱，接下來還將在全國多地開設雪糕專賣店。

《中新財經》報道，據茅台國際大酒店工作人員說法，目前店內所售雪糕均是按照每1kg牛奶摻入50g53度飛天茅台的比例調製而成，酒精濃度為3%，「具體測出來的酒精濃度可能會有浮動。」目前茅台雪糕可以作呈棒狀雪糕、雪糕蛋糕、雪糕咖啡等多種產品，希望能以多樣化吸引年輕人。

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雖然市面上販售的茅台雪糕外包裝都強調「未成年人、孕婦、酒精過敏者請勿食用」，但該酒店工作人員表示，店內雪糕可給未成年人品嘗，也不會影響正常開車。「吃完喝點水，或者等半個小時後再開車是沒問題的。」

內媒報道指出，據派出所人士透露，是否構成醉酒駕車是按血液中的酒精濃度來判斷，「酒精含量大於等於20mg/100ml，但小於80mg/100ml構成飲酒駕車，酒精含量大於等於80mg/100ml構成醉酒駕車。」少量攝入含酒精的雪糕不會影響正常開車。據茅台工作人員介紹，要吃掉26個茅台雪糕，才能達到酒駕標準。

茅台攻入年輕人市場 網民好奇：收藏能否保值?

貴州茅台為大眾周知的，不僅是獨特的白酒風味，更在於其收藏價值。目前，53%vol 500ml飛天茅台的市場指導價為一瓶1499元，網上翻炒價格則在一瓶2500元以上。網民因此好奇「茅台雪糕」能不能透過收藏保值?

3月31日，茅台官方電商平台「i茅台」上線試運行，從試運行到正式上線，i茅台先後投放了9款白酒，依然是一瓶難求。國際大酒店工作人員向中新財經表示，目前雪糕旗艦店面向全體消費者，沒有購物門檻，也沒有限購措施。不過，目前售賣方式只限於店面出售，尚未開通電商渠道。



而茅台推出此次雪糕，內媒分析是看中年輕人市場，根據《2020年輕人群酒水消費報告》指出，大陸90、95後年輕人是酒水市場重要的增長動力。但許多網民認為價格是一大問題，有網民就稱「不會買超過15元一支的雪糕」。

去年（2021年）6月，有「雪糕中的愛馬仕」的雪糕品牌「鍾薛高」因為最貴單支價格高達66元，創始人林盛一句「它就那個價格，你愛要不要」更引發爭議，即使鍾薛高事後澄清遭惡意剪輯，昂貴價格的雪糕在內地仍引發討論。