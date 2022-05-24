上海疫情｜防範區限時限人外出　每13戶僅一張出入證出門要抽籤？

上海疫情逐漸緩和，居住於防範區的市民終於可以外出。惟有市民反映，外出時需要持有出入證，小區內十幾戶居民僅分到一張證件，甚至是需要抽籤決定。



位於浦東福山路上的市新小區，3天前降級為防範區，封控近2個月的居民終於可以出門。不過，1300戶居民的小區僅發放了100張出入證。

對居民而言，出門一方面可以採購物資，另一方面可以走出小區放放風，但13戶才有一張出門證，顯然無法滿足大多數居民的需求，「既然是防範區了，社會面清零了，那麼應該每戶一張錯時錯峰出去」。

不過，居委會指按照街道的防疫要求，為了確保轄區內不出現瞬時大客流，採取了限流的措施。市新居民區黨總支書記李娟介紹，其實每家每戶都有一張出入證，但為了控制人流，建議大家非必要不外出，才沒有派發到所有人手上，若居民有需要可以到居委會登記取證。

屬地街道防疫辦消息，目前，轄區內有31個居民區劃入防範區，總人數約6萬人。為了避免人流聚集和保供企業供貨不足的情況，要求各居委根據實際的需求，錯峰錯時出行。

截至5月22日，上海市防範區共60781個，涉及人口數約2120萬人。然而，防範區居民的出行標準不一。

市民到超市採購物資。（新華社）

《新聞坊》報道，寶山區羅店鎮羅南二村的居民出行，一棟樓只能由一名代表出小區採購一個半小時，但開放的3間超市都在4、5公里之外。有居民直言，外出時只能選擇步行或者騎車，一個人要為15戶人採購物資，「我覺得這個困難很大」。

由於相隔2個月才能外出，多間超市都迎來瞬時大客流量，存在不小安全隱患。多個屬地街鎮根據轄區內的情況，動態調整出門規定，例如臨時建設市集，方便居民不用出入證也可採購物資。

據介紹，閔行區浦錦街道昨日（23日）調整外出方案，97個防範村、居的居民，每4天可外出一次，時長為4個半小時。街道辦主任徐豪表示，他們將街道化為三個片區，每個片區在每個時段大概不超過1.8萬人流動，隨著愈來愈多店舖重新營業，下一輪將開放予更多居民外出。