上海疫情｜出院出艙者將不納社區篩查　金山明起允私家車通行

上海昨日（23日）新增480宗本土個案，包括確診病例58宗和無症狀感染者422宗，並新增1宗死亡病例。市人民政府新聞辦公室今日（24日）舉行疫情防控工作新聞發布會，介紹到，出院出艙人員居家健康監測後3個月內，不納入社區篩查；社會面如再新增陽性，將按屬地責任制和首接負責制應急處置；金山區三個景區今天試點開放，6月起其他景區恢復常態化，並在明日（25日）起允許私家車在全區通行，區域內公交全面恢復。



市衛健委副主任趙丹丹介紹，當局持續開展了基於三區劃分的「抗原+核酸」組合篩查。根據篩查結果，昨日全市共劃分封控區1774個，涉及人口數約42萬人；管控區8772個，涉及人口數約147萬人；防範區61040個，涉及人口數約2135萬人。

根據市防控辦要求，趙特別提醒出院、出艙人員應注意幾點，一是出院、出艙人員居家健康監測後3個月內，不納入社區篩查；二是隨申碼轉綠碼後，如需出入公共場所，要按遵守場所要求的有關規定，落實相應措施，如48小時內核酸檢測陰性證明等；三是按照「願檢盡檢」原則，如無發熱等不適症狀，可自行前往常態化核酸檢測點，憑紙質版或電子版的《解除隔離醫學證明》進行單人單管檢測。最後，如有發熱等症狀，應做好個人防護，及時到醫療機構發熱門診就診。

對於接下來社會面再出現新增陽性感染者，市疾控中心副主任吳寰宇介紹，全市疫情防控體系保持激活狀態，一旦發現陽性感染者，立即啟動應急響應，按照「屬地責任制」和「首接負責制」原則，市區協同聯動，落實扁平化指揮，快速、精準、規範地做好本市疫情應急處置工作。

官方早前宣佈全市16個區實現社會面清零。圖為 5月17日，松江區一被列為防範區小區進行核酸篩查。 （新華社）

現時，上海正在加快佈設15分鐘核酸檢測圈，對於今後便民採樣點的涉疫垃圾，市生態環境局副局長羅海林表示，設置在醫療衛生機構、第三方檢測機構的固定採樣點，核酸採樣醫廢可以就地暫存，由醫廢處置單位及時收運處置；便民採樣點和流動採樣點，原則上應由核酸採樣人員或工作人員將核酸採樣醫廢隨核酸檢測樣品一起運到檢測機構，再由醫廢處置單位收運處置。無法及時轉運的，核酸採樣醫廢應放入專用垃圾桶、箱，或者放在有「三防措施」（防曬、防水、防風）的臨時貯存場所，由轄區街鎮負責24小時內運送至社區衛生服務中心或相應的醫療衛生機構，由醫廢處置單位收運處置。

羅又指，本輪疫情以來，上海市醫廢產生量最高峰時達到日產1400多噸，為平時6倍。自3月1日以來，全市已累計收運處置醫療廢物6.85萬噸，基本實現了日產日清。當前，上海市醫療廢物收運量已穩步下降，昨日為1千噸以下，但相對平時仍處於高位。針對常態化疫情防控和復工復產復市的新形勢，市生態環境局製定了有關工作方案並部署落實，將繼續保障醫療廢物的及時安全收運處置。

此外，金山區副區長曹婕介紹，金山城市沙灘、廊下郊野公園、花開海上生態園三個景區試點開放。 5月27日，呂巷水果公園、亭林遺址公園也將開園迎客。 6月1日後，金山的其他景區將陸續接待遊客，恢復常態化。該區並會把好「入口關」、「管理關」、「應急關」，當中入口關即嚴格實行在線實名預約制度，提醒市民做到「無預約，不出遊」；試點開放期間，各景區日接待遊客不超過景區最大承載量的30%；6月1日後，限流比例將從30%逐步提高到75%。

曹婕又指，目前，金山區疫情防控形勢總體平穩可控，防範區面積超過99%。為解決市民基本出行需求，該區按照「邁小步、不停步」原則，堅持分步實施、分級管理、分區施策，在全市金山區也是較早推動私家車上路，逐步有序恢復公交線路運營。

當中，該區從5月4日起率先推動防範區私家車在區內就醫有限通行，5月18日起允許私家車在鎮域範圍內上路通行，明日起將允許私家車在全區範圍內通行。另5月18日起恢復金山濱海地區和部分鎮域內的5條主要公交線路，5月21日起恢復相鄰鎮域的4條主要公交線路，明日則將全面恢復區域內的公交線路，此外，接駁市交通樞紐的虹橋樞紐7路、8路也將恢復運行。 6月1日起，逐步恢復跨區市通郊線路，解決市民跨區通行需求。