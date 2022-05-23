滬經濟學家月僅刷卡11.4元驚動銀行　批「不惜代價抗疫」是風涼話

內地封控衝擊中國消費。中國首席經濟學家論壇研究院副院長林采宜17日說，自己5月信用卡帳單只有人民幣11.4元，招致銀行關切。她批評說「不惜一切代價」抗疫的人，是因為自己不是「代價」，言論引發內地網民兩極反應。



中國首席經濟學家論壇研究院副院長、復旦大學兼任教授林采宜因封控待在上海家中，5月17日她在微博發文，指出當天招商銀行私人銀行部的客戶經理打電話給她，委婉詢問「最近兩個月在用信用卡方面有沒有遇到什麼不順心的事」

林采宜猜測，對方認為她拋棄招商銀行信用卡改用別家銀行卡，「因為即便是破產了、失業了也不至於一個月的帳單只有11.4元。」她後來回覆對方，被關在家裡兩個月了，沒有消費。

（微博@林采宜）

客戶經理問，難道網路上也沒有消費嗎？「我說：線下物流停了，還網購什麼呀？11.4元是購買騰訊音樂的費用，這個不需要物流。」

林采宜說，人流停了，所有服務業的消費都沒有了，物流停了，連網購的商品消費也沒有了，「一個私行客戶，信用卡月帳單11.4元，多少商戶還活得下去？這兩個月沒有在上海呆（待）著的人，真的體會不到封城的代價。」



林采宜，現居上海，是復旦大學經濟學博士，上海新金融研究院特邀專家、中國首席經濟學家論壇理事及中國國際金融論壇專家顧問委員會委員。長期從事經濟與金融方面的研究工作。現任中國首席經濟學家論壇研究院副院長。

她批評說「不惜一切代價」抗疫的人，是因為自己不是「代價」。（微博@林采宜）

不少內地財經自媒體、網友轉發林采宜經歷。財經網科技官方微博寫到，信用卡月帳單11.4元，「這對於名下資產過千萬級別的私行用戶，確實是少了點。」也有網友留言：「繼續靜默、繼續清零，會看到代價的。」

有網民支持林采宜的看法，說：「制定政策的人絲毫不受影響」、「說不能讓老百姓餓肚子的人，通常不會餓到自已肚子」、「明明就已經弱化為流感，非要嚴防死守，層層加碼，比2020更加變態的封控」。

有網民反對林采宜的看法，說：「支持躺平的，都是因為自己沒有成為新增死亡中的那一個」、「這算又開始質疑黨中央決策了吧。武漢封城的時候你咋不可憐武漢的人民。當時還沒有疫苗。上海吸血全國時，你咋不可憐貧困地區的孩子和背井離鄉的農名工。」、「你們這些所謂的專家，有事噴國家，沒事事不關己高高掛起，上海這次封城就是因為你們傲慢與偏見，一味的崇洋媚外。」

也有天津網民說：「本人作為代價很長時間，但依舊願意繼續代價。為什麼？因為我真的不希望醫療系統發生擠兌。」

中國首席經濟學家論壇研究院副院長林采宜。（微博@林采宜）

林采宜在2021年1月的第九屆中國首席經濟學家論壇年會大會上，她發表「花錢就是最好的愛國方式，把錢花光為國爭光」的言論曾經引發爭議。

她表示：「內循環不是無源之水，內循環本來就是中國經濟發展的必由之路，前兩年我就說過，把錢花光，為國爭光。愛國主義怎麼愛呢？很簡單，花錢就是最好的愛國方式。只要消費能夠強勁增長，中國經濟在未來的動力就會源源不斷。」

疫情封控影響中國的物流、消費、生產等。中國國家統計局日前公布，4月份，社會消費品零售總額2兆9483億元，年減11.1%，是大幅下降。其中，除汽車以外的消費品零售額年減8.4%。但官方強調，這種衝擊影響是「階段性的、暫時的」。