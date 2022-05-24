「做酸酸防冠冠」　內地核酸檢測兒歌惹議　網民：人生就為等核酸

微博近日有不少網民轉發有關推廣做核酸檢測的兒歌，歌詞寫道「做酸酸防冠冠」、「弄不好要躺板板（棺材）」，引發爭議。

微博留言看來，雖然有網民認為宣傳十分貼地，但大多數留言認為這種宣傳太弱智，呼籲「救救孩子」，甚至狠批是「恐怖童謠」、「毛骨悚然」。



這首改編兒歌大同小異的歌詞有些由小朋友錄唱在網上播放，還有不同地區方言版本的念詞唱誦，內容用幼兒化的語言描述做核酸檢測，紅色蓋子的採集試管和白棉簽化身為「紅管管、白簽簽」，要小朋友「排隊一起做酸酸。做完酸酸吃飯飯，吃完飯飯等單單。單單出來，繼續排隊做酸酸。在家待著防冠冠，木事（沒事）不能胡轉轉。」

這首兒歌部分版本，還多了一句「胡轉可能得冠冠，鬧滴不好躺板板。（鬧得不好躺棺材）」。

許多網民並不接受這樣的兒歌，留言稱：「對這麼小的娃娃搞訛詐恐嚇真的好嗎？」、「每個人的人生就為了等核酸，人的生命力就在這等待中耗盡，哎！人生就一個等字了得？」、「救救孩子…」、「疫情下的光怪陸離」。

早在1月8日，河南鄭州市政府官方微博「鄭州發布」就發布了相似的兒歌圖卡，同時以文字倡議，撲滅疫情需要每位市民的高度自覺和積極參與。至於網傳收錄這首兒歌的讀本究竟是不是學校課本，目前未獲證實，有網民質疑是改圖，使其整體編排像課本。

5月4日，北京豐台區青塔街道的青年義工在核酸檢測現場工作。（新華社）

這首推廣做核酸的兒歌可能是改編自另一首民謠「紅傘傘白桿桿，吃完一起躺板板，躺板板埋山山，親朋都來吃飯飯」，後者出自於一首雲南民謠，因為雲南消防2021年發布的一個宣傳影片中配上了這段「魔性」的台詞，提醒民眾注意有毒蘑菇，結果民謠立刻流行起來，衍生出許多版本。

「做酸酸」的兒歌令人聯想到疫情初期，同樣由兒童演唱的《方艙醫院真神奇》，當時無論是演唱孩童的妝容還是歌詞內容都引發爭議。在當下中國多城市進入核酸檢測常態化背景之下，把核酸檢測教育成孩童的日常生活，在一些網民看來，覺得無奈可悲。

網民熱議：

「奧密克戎（Omicron）可沒那能力」

「建議各級宣傳口官員家裏適齡兒孫當街演唱」

「好端端，為啥要做核酸？簡直是文化恥辱、毀娃。」

「耳朵和智商被雙重強暴」

「這大概是要將核酸世世代代做下去了吧？」

