城中村易迷路　廣東90後出招：核酸檢測9hr縮減至2.5hr　街坊盛讚

廣州市白雲區人和鎮明星村是個典型的「城中村」，因為流動人口多、名單底冊雜亂帶給當地疫情防控很大的挑戰，每一次核酸檢測都要耗時9小時，日前，有一名來自廣東的清華大學博士透過系統化名冊、優化路線等方式，讓核酸檢測的時間壓縮到2.5小時，獲街坊盛讚。



據《南方日報》報道，黃忠良是廣州市紀委監委的一名選調生，他在一線支援抗疫時，發現廣州市白雲區人和鎮明星村因為流動人口多、名單亂加上城中村內彎彎繞繞常讓核酸檢測員迷路，因此每次核酸檢測都醫護人員中午12時到，都得待到晚上9點才離開，非常辛苦。（相關閱讀：名校生進體制．三｜選調生資格爭崩頭 原來並非公務員咁簡單？）

為解決這個問題，黃忠良和他的團隊第一步是先整理混亂的名冊，他們在5月3日晚至5月4日凌晨連夜奮戰，把居家隔離人員名單底冊按照地址和「戶」整理匯總，並運用數理統計技巧建立起清晰的數據庫，最終生成700多人的名單。

有了名單後，下一步就是優化流程。每次醫護人員到每家門口都要先掃馬，再檢驗。黃忠良請志願者在核酸檢測前，先收集好居家人員的核酸碼，每天早上在村委會掃碼、配管。醫護人員在上門時，只需進行咽拭子採樣的工作，黃忠良稱「每戶減少一分半分，累計起來就是好幾小時。」

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最後要解決的就是城中村彎彎繞繞，不熟悉路線的醫護人員迷路的問題。黃忠良將整個村子網格化，每個網格由固定的熟悉片區的志願者負責帶路，並且透過自己設計優化路線的方式大幅縮減了時間。

對此，廣州市黃埔區中醫院張泉軍醫生表示得益於黃忠良順暢的安排，他們的工作壓力大大減輕。黃忠良的同學則表示，黃忠良平時就擅長破解各種難題，在繁雜瑣碎中尋找答案是他的強項。內地網民則稱讚黃忠良「科學防疫，真正學以致用。」亦有網民詢問能否「大面積的在其他地方應用，加快核酸檢測流程。」