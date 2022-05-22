全球5間最奢華Airbnb住宿　復古城堡夢幻森林無邊際沙灘各有特色

撰文：Goody25
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目前因為疫情的關係，還是沒辦法到國外旅行。雖然沒辦法但是為了下次可以有更好的旅行計劃，這裡推薦給你世界上最豪華的Airbnb住宿！

異國風情的住宿最是不一樣！馬上來看看到底有哪些住宿吧！

全球最豪華的5間Airbnb住宿，間間都想揀▼▼▼

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Oia Spirit - Oia，Greece

Santorini最著名的Caldera山的Oia Spirit就位於在Oia村的中心，在這裡你可以感覺到非常寧靜放鬆的氛圍，建築的顏色只有藍色和白色，非常的乾淨俐落。它是由5個傳統洞穴房屋組成的住宿，還有共用的洞穴游泳池。每一間套房都設有私人的小型游泳池，往外看就可以看到漂亮的藍色海洋。

Carbon Beach - Malibu，USA

這家住宿位於California的Malibu，是美國最美麗的城市之一，他們這裡的Carbon Beach有著「億萬富翁海灘」的稱號。這家豪華住宿展示了時尚又現代感的風格，是Malibu生活方式的代名詞。

這家住宿就建在Carbon Beach的正前方，往外看就可以看見美麗的海景。這家住宿都使用了藝術、高端電器和名牌的家具等作為裝飾。他們的住宿都是以開放式作為概念，在室內就可以呼吸到外來的新鮮空氣。

Former Imperial Palace Turned Condo - Vienna，Austria

從皇室變成了住宿，這家可以感覺滿滿都是皇室氣息！你可以看到從壁畫到各種家具都充滿了豪華的味道，如果想要感受到Austria的皇室氛圍的話，這家住宿可以考慮看看哦！

全球哪幾間酒店的自助餐一定要試？▼▼▼

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Castle between Siena and Montalcino - Monteroni d'Arbia，Italy

這座有著歷史悠久的城堡，是位於在Siena和Montalcino的之間。這座城堡的周圍都環繞著綠油油的綠地，看似古色古香的城堡外觀，但他們提供了最先進的設施。這個地方到處都可以看到綠色的景色，設有6間客房、廚房、餐廳和游泳池等設備非常齊全。

Nice Stay in a castle near Wroclaw - Warmatowice Sienkiewiczowskie，Poland

這家住宿位於在森林中的湖泊邊，是一個美麗又豪華的度假勝地。他們家的二樓有5間房間，一樓有大型的會議室和娛樂室，還有一樓是屋主所住的地方。

有哪家豪華住宿是你喜歡的風格呢？寧靜的氛圍又可以看見美麗的風景，真是一個放鬆的好住處！有機會的話，你一定也要住看看！

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【本文獲「Goody25」授權轉載。】

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