王心凌內地翻紅　多公司籲員工投票支持　《乘風破浪》節目組澄清

「Baby情話多說一點，想我就多看一眼」，因在《乘風破浪的姐姐》第三季（以下簡稱《浪姐3》）初舞台上表演經典曲目《愛你》，作為眾多80、90後的回憶，王心凌在內地現象級翻紅。

其後還有多間公司發布通知，呼籲員工為王心凌投票以表支持，更誕生了「你一票我一票，心凌八十還唱跳」的說法。惟《乘風破浪》節目組今日（25日）發布聲明稱，並未設置網上投票晉級環節，希望網民可以理性討論。



王心凌表演經典曲目《愛你》後人氣飆升。（《乘風破浪3》微博圖片）

「如果你突然打了個噴嚏，那一定就是我在想你」，39歲的「甜心教主」王心凌在《浪姐3》中一開唱，即為廣大粉絲送上了一波「回憶殺」，更成功憑藉甜美可人的笑容、十足的少女感及結尾時的「Wink」獲得話題關注度。

首期《浪姐3》播出後，王心凌在內地的人氣迅速飆升，佔據頂流位置，在抖音等內地短視頻平台中，男粉絲跟隨王心凌一同唱跳《愛你》成為熱潮，繼「劉畊宏女孩」之後又產生了大批「王心凌男孩」。

據《極目新聞》報道，網絡中還因此流傳了一份《關於為藝人王心凌女士投票的通知》，通知下方印有江蘇南京一間訴訟保全公司的印章，發布日期為2022年5月24日，內容大致為呼籲公司員工為《浪姐3》中的王心凌投票。

有公司工作人員就事件表示，通知確為公司發出，因85後的董事長非常喜歡王心凌的歌，所以下發了上述通知號召同事支持王心凌，「公司很多同事都是85後和90後，也都很喜歡王心凌。」

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無獨有偶，廣州一間網絡科技公司亦高調發文，要求全國各分公司的員工盡餘力為王心凌投票，力爭投到「榜一」位置。不過，據了解，節目組並未有開放任何投票渠道

5月25日，《乘風破浪》節目組針對多間公司呼籲員工為王心凌投票一事，在微博發布聲明指，「節目組沒有設置任何網上投票晉級環節。希望所有喜歡節目的網友們明辨事實，理性討論，理性參與，共建清朗網絡空間。」