湖南衛視新節目定檔1月1日開播　《快樂大本營》擬永遠停播

湖南衛視綜藝節目《快樂大本營》，去年因主持人被爆出收受當紅藝人粉絲後援會的禮物而備受爭議。今年10月，湖南衛視宣布節目將升級改版、更新換代。

昨日（28日），湖南衛視宣布全新綜藝節目《你好星期六》，將於明年1月1日起每周六晚8時10分播出。此前，《快樂大本營》是每周六晚8時20分播出，意味已播出24年的《快樂大本營》將永遠停播。



湖南衛視官方微博發布的節目預告中，除了湖南衛視全新上線的數字主持人小漾，還有不少素人生活的點滴呈現。據了解，《你好星期六》的主持人班底由《快樂大本營》主持人何炅，以及3位新人主持組成，並會加入蔡少芬等多名常駐嘉賓；另外4名《快樂大本營》主持人謝娜、李維嘉、杜海濤、吳昕都沒有出現在新節目中。

早前，湖南衛視另一檔綜藝節目《天天向上》，也通過直播方式宣布全新的主持人班底，除了因涉迷姦的主持人錢楓已離開，舊有主持大張偉、王一博也沒有出現在新的主持陣容中。

《快樂大本營》由何炅、謝娜、李維嘉、吳昕、杜海濤擔任主持。節目於1997年7月11日起播出，歷經24年，是國內最長壽的綜藝節目。