上海樂高樂園度假區項目復工　計劃2024年正式開園

上海樂高樂園度假區項目周三（25日）正式復工，據金山區官方透露，度假區整體設計取得巨大進展，預計樂園主體樁基施工於今年第四季度展開。



疫情管控期間，上海樂高樂園度假區員工皆通過居家辦公、線上會議的方式，與海外及境內設計團隊積極推進樂園設計工作。2022年4月26日上午，通過金山城投集團的積極協調，在上海市住建委、上海市招投標辦和金山區建管委的大力支持下，上海樂高樂園項目早期包（除樁基外）施工資格預審按期順利完成遠程開標，為疫情封控期間，上海開出的建設工程「第一標」。

金山區建管委表示，該區疫情防控期間重點做好疫情防控和安全生產兩個方面，堅持「兩手抓、兩手硬」，於確保安全和疫情可控的前提下建立「一工地一方案」，有序推進建築工地複工復產。周三，金山區開放全域流動的第一時間，地勘單位順利進場開啟地勘作業，反映上海樂高樂園主體工程的前期準備工作已全面啟動。

復工期間，項目會嚴格遵守建築工地疫情防控復工復產要求，成立並公示防疫領導工作小組，全場實施封閉管理，入場測溫掃碼；確保所有人員正確佩戴口罩和勞保用品，並儲備充足應急防護物資，工地大門張貼場所碼，入口處設置數字哨兵，建立常態化工地疫情防控體系。

據介紹，該度假區專為2至12歲親子家庭打造，由默林娛樂集團運營，計劃於2024年正式開園。落成後，度假區將有樂高主題樂園及1座配套主題度假酒店，園內共有8大主題片區，並會將全球樂高樂園熱門遊玩項目和中國傳統文化融合一起。