河南4村鎮銀行提現難涉數百億　大批民眾鄭州抗議要求討回存款

河南省多間村鎮銀行的存款出現提現難問題，事件更被指涉嫌非法騙取民眾存款。事件發酵一個多月，據彭博社報道，周一（23日）鄭州市的銀行保險監督管理委員會外聚集了數百名示威者，要求當局保障數百億人民幣的金額能順利歸還投資者。



涉及存款提現難問題的四家村鎮銀行，分別為禹州新民生村鎮銀行、上蔡惠民村鎮銀行、柘城黃淮村鎮銀行、開封新東方村鎮銀行。

報道指，示威者舉著寫上「還我存款」等字樣的字牌上街抗議，警方之後驅散人群。知情人士透露，事件所涉及的資金至少達數百億人民幣。而網傳片段顯示，河南銀保監局副局長楊華軍到場並手持擴音器向民眾保證，只要款項合法合規地存入，都將受到法律的保護，只要民眾不知情，沒有參與違法的過程。

中國銀行保險監督管理委員會在書面回應表示，經調查，河南新財富集團通過內外勾結、利用第三方平台以及資金掮客等吸收公眾資金，涉嫌違法犯罪。據悉，該集團為四家村鎮銀行的股東。

早前銀保監會有關負責人曾指，目前四家村鎮銀行營業網點存取款業務正常開展，凡依法合規辦理的業務均受到國家法律保護。銀保監會與人民銀行將密切配合地方黨委政府和相關部門，嚴懲金融犯罪，依法保護廣大金融消費者合法權益。中國工商總局信息顯示，新財富集團的商業註冊，已於今年2月被註銷。

另一方面，許昌農商行實控人許昌市投資集團周三（25日）發佈公告，稱公司旗下控股的許昌農商行副行長孫振甫有關問題，相關部門正在調查處理中。同時，河南五家村鎮銀行系獨立法人機構且獨立運營，許昌農商行為其股東，不實際控制其經營管理；公司與河南新財富集團不存在股權投資、資金或業務關係。目前，公司各項業務經營正常，事件未對日常管理、生產經營及償債能力產生重大不利影響。