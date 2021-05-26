山東曹縣爆紅成「宇宙中心」　打造漢服帝國更壟斷日本棺木市場？

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-05-26 08:05

曹縣，一個看似平平無奇、聞所未聞的縣城，卻在一夜之間爆紅，有關於「曹縣」的話題和影片在網上瘋傳，更有「北上廣曹」、「宇宙中心」之說。到底曹縣因何事爆紅？如何成為全國第二大「淘寶村」？曹縣兩大支柱產業又如何佔領國內外市場？

菏澤市曹縣大集鎮孫莊村是一個以經營服飾為主的淘寶村，該村760多戶家庭中，有560多戶開網店，1800餘人參與線上銷售和線下加工。（新華社）

曹縣爆紅皆因一句台詞？

曹縣位於山東菏澤市，最早爆紅受到網民關注，是因為短片平台的博主「大碩的」常在影片中用山東方言口音喊出「山東菏澤曹縣，666，我的寶貝！」。然而，一句充滿「土味」、貼地的台詞卻引起不少人模仿，令曹縣浮現於大眾眼前，網上開始有「寧要曹縣一張床，不買北京一套房」、「世人皆知地球分為南半球和曹半球」、「北上廣曹」之說，更有人將曹縣與英國倫敦、美國紐約、日本東京的人均GDP作比較，並為曹縣標上「宇宙中心」四字。

網民的調侃熱度愈來愈高，卻漸漸引起曹縣本地網民不滿，認為自己的家鄉被打上標籤，過度的調侃最終變成低級趣味。對此，曹縣縣長梁惠民曾回應稱，曹縣的影片有正面宣傳，也有譁眾取寵、調侃，但不論是正面還是調侃，都歡迎大家到訪，看一看真實的曹縣。

誠然，所謂的「宇宙中心」只是網民調侃，曹縣與另外3個大城市仍有相當大的差距。不過，單單以縣域經濟發展而言，曹縣的實力確實不俗，去年曹縣實現地區生產總值463.​​82億元（人民幣，下同），位列菏澤全市第一，人均GDP超過3.2萬。

從貧困縣搖身成為「淘寶村」

曹縣是山東勞動力資源第一大縣，但在過去一段時間，曹縣一直都出現在中國貧困縣的名單中，村民主要依賴外出打工賺錢。直至2009年，曹縣搭上電商經濟的快車，成為省內最大的淘寶村。2020年，阿里研究院發布《淘寶村百強縣名單》，曹縣憑藉151個淘寶村、17個淘寶鎮的數量，位列全國第二。

能夠搭上電商經濟的快車並非偶然。早於上世紀90年代初，曹縣大集鎮丁樓村的村民已開始了服裝貿易生意，為影樓、戲班加工服裝。2009年，現任曹縣丁樓村村支書的任慶生，用手頭僅有的1400元購入一部電腦，開設了村內第一間網店，出售影樓服飾，賺到了第一桶金，村民見到商機後亦紛紛開網店，一邊生產一邊在網上銷售。如今，丁樓村已有設計、生產、銷售等完整的產業鏈。

奠定「漢服帝國」之位

開網店的一個小小決定，令任慶生誤打誤撞帶領丁樓村成為淘寶村。而隨着漢服在國內興起，村民亦借助服裝產業的優勢，令曹縣成為全國最大的演出服和漢服的出產基地。起初，曹縣的漢服被視為山寨貨，為了不讓發展受阻，當地的漢服生產商從原來的模仿、改良南方服裝，變成開始品牌化路線，設計原創產品，最終為曹縣奠定了「漢服帝國」。

據統計，曹縣的漢服產業鏈商家多達2000間，原創漢服加工企業超過600間，2019年全縣漢服電商銷售額近19億。《2019漢服產業報道》顯示，消費者選擇100至300元漢服的比例最高，達到41.78%，而上述價位的漢服大多來自曹縣。

「木製品」壟斷日本九成市場

曹縣有兩大支柱產業，除了服裝產業引領國內市場，亦憑藉優質的桐木成為全國最大的桐木加工生產基地，用桐木製造的棺材更遠銷日本。2017年，日本東京電視台綜藝節目《不可思議的世界》（ありえへん∞世界），就曾介紹日本市場售賣的棺材，有九成都來自曹縣。

2004年，曹縣被中國林學會命名為「中國泡桐加工之鄉」，曹縣盛產的桐樹則成為當地棺材產業興盛的重要因素。以桐樹生產的桐木質地輕薄，利於製作易搬運、易燃燒的棺材。同時，曹縣有中國「木藝之都」之稱，木雕歷史悠久。據木雕匠人介紹，日本棺木雕刻以鳳凰、櫻花為主，由於機器雕刻無法做出手工的光滑效果，因此全部都要以人手雕刻。

曹縣從一個貧困縣，轉身一變成為集百多個淘寶村的富裕縣，突然爆紅更似是一場美麗的意外。然而，曹縣引起關注並非僅憑一人之力，更重要的是靠村民用雙手打拼出。近幾年，不少默默無聞的小地方都借助網絡走紅，但無論是有「甜野男孩」丁真的四川甘孜州理塘縣，抑或是被稱為「宇宙中心」的曹縣，都不應沉醉於爆紅的虛名，反而應思考如何藉此繼續發展，否則終歸都只是曇花一現。