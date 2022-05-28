女星景甜違法廣告代言被罰　官媒：廣大文娛明星要切實以案為鑑

內地女演員景甜因廣告代言涉嫌違反廣告法有關規定被查，最後被廣州市天河區市場監管局行政處罰，沒收違法所得、罰款合計722.12萬元人民幣，引起輿論關注。周六（28日），官媒《人民日報》就此發表評論，指明星代言廣告，應自醒自律自重；《法治日報》則指出，明星違法代言不該由消費者買單。



《人民日報》評論指，就代言廣告，優秀的明星可有力地提升廣告的傳播效益，也可以成為具有相當藝術價值和審美價值的獨特藝術創作樣態，實現商業價值、藝術價值和社會價值的共贏，而違法的明星則不僅可能因為「明星效應」而放大對企業商譽的傷害，更可能讓社會大眾對「文藝」產生動搖。因此，文娛明星從事廣告代言活動，既要秉承「在商言商」的商業邏輯，更需堅持「成風化人」的文藝操守，守法是商業邏輯和文藝操守的共同底線。

文章認為，市場監管部門從嚴查處文娛明星廣告代言違法行為，是維護市場秩序、回應群眾關切的必然要求，也是推進文娛領域綜合治理、廓清社會風氣的應有之義。廣大文娛明星要切實以案為鑑、以案為戒，在從事廣告代言活動的過程中始終保持對法律的敬畏、對文藝的敬仰，做到自醒、自律、自重。

景甜違法廣告代言被罰。（微博）

《法治日報》評論則指出，明星頭頂光環代言，常常是賺錢時衝在前頭、翻車時躲在後頭，忘記了敬畏法律、愛惜羽毛、掂量得失。明星代言絕不是簡單的「你給錢我宣傳」的關係，根據廣告法相關規定，關係消費者生命健康的商品或服務的虛假廣告，造成消費者損害的，其廣告經營者、發布者、代言人應當與廣告主承擔連帶責任。

評論續指，作為公眾人物，明星代言的虛假廣告，社會危害性往往要大於一般的虛假廣告，故更應當嚴格依法開展廣告代言活動，自律盡責履行代言責任，切實履行文藝工作者社會責任，當好「第一把關人」，並認為這既是呵護自己的公眾形象，也是保護長久以來的信任者和粉絲。