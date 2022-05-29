招募科創成員卻要求「顏值」過85分　上海教師被指歧視校方介入

長得漂亮與否，一般與工作能力無關，然而網民近日爆料指，上海立信會計金融學院一教師在招募科創成員的公告中，竟寫道「顏值要求85分以上」，涉嫌「顏值歧視」。該校黨委宣傳部周五（27日）表示，校方已經知曉此事，正在處理中。



該名為「面向浦東校區2020級本科生招募科創成員（精英）」的公告寫道，要求長江以南生源；顏值要求85分以上，男生身高170cm以上，女生160cm以上。周三（25日），電子商務系教師張某某進行名為「雙非二本財經類高校學生如何靠科創逆襲改變人生軌跡」的講座，提到該招募貼發佈於2021年，並就相關爭議性問題回應。

對於科研項目卻要求顏值過關一事，他表示：「如果你對自己的顏值都不自信，我怎麼能相信你可以在科研這條道路上吃苦。」他還公開放出項目團隊中數名「高顏值」的代表，並稱其中一名女生作「顏值門檻」。而有學生反映，除了涉嫌歧視，張某某還就性別、地域等相關問題發布了不合適言論。

據了解，該招募令曾被學生舉報，但消息指學校未有反饋，官方渠道未就此發布回應。至周五，上立信學院黨委宣傳部一名工作人員表示，目前學校已經知曉此事，正在處理中。