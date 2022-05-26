有片｜高顏值男閨蜜婚宴上唱情歌新娘爆哭　新郎聽到這句臉色大變

每個女孩都有夢想中的婚禮，希望能得到親友們最深的祝福。一名新娘的2個男閨蜜在婚禮上獻唱情歌，深情歌喉一開口就讓新娘當場爆哭，由於男閨蜜們顏值超高，加上歌詞唱到「替我愛妳」，讓一旁的新郎當場臉色大變，隱約飄出一絲尷尬，引來許多網友笑虧：「新郎笑容瞬間消失笑死我了！」



抖音正妹博主日前PO出婚禮片段，2個男閨蜜穿著筆挺西裝，上台演唱《閨蜜的話》，但2個男閨蜜顏值太高，新郎一開始有些臉僵，雙手環抱胸前，看似冷靜地觀看表演……

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但當男閨蜜演唱到「終於有他替我愛你啊別對我，放心不下會好的」歌詞時，只見台下新郎臉色越來越不好，也全無笑意。雖然新郎擺著臭臉，但新娘從音樂一開始就激動爆哭，整段演出哭著聽完，和身邊的新郎呈現明顯對比，影片累積上百萬人觀看，不少網友看了笑虧「新郎抱著胳膊：我就看你倆今天唱出個什麼花來」、「你自己看這新郎開心嗎」、「新郎感覺壓抑怒火」。

事後女主角出面解釋，其實男閨蜜和老公都認識，且老公的個性本來就不愛笑，也冷冷淡淡的，並沒有外界所說的吃醋，還繼續找來男閨蜜一起3人合唱婚禮上的這首歌，透露拍影片的人正是老公，以實際行動證明4個人感情很好。

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