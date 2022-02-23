金銀箔粉食品「顏值高」受捧　內地明令禁止平台仍模糊關鍵詞出售

在內地，早在2001年，金箔就被原衛生部明令禁止加入食品中，然而據《中國消費者報》周二（22日）報道，金銀箔粉食品依舊有市場，例如5元（人民幣．下同）的雪糕配上幾片金箔就能賣到58元，一塊覆蓋金箔的朱古力甚至可賣到12萬元，而在仍售可食用金箔的平台上，相關關鍵詞更被模糊。專家指出，獵奇心理是金銀箔粉食品市場興起的關鍵因素。



近日，市場監管總局、國家衛生健康委、海關總署聯合發布《關於依法查處生產經營含金銀箔粉食品違法行為的通知》再指，金（銀）箔金（銀）粉類物質不是食品添加劑，不能用於食品生產經營。然而報道稱，雖然在網購平台搜索「可食用金箔」等關鍵詞已無果，但通過「金箔」、「可食用金簿」等模糊搜索，發現仍有部分店舖的金箔商品有「可食用」字樣。

市場監管總局、國家衛生健康委、海關總署聯合發布《關於依法查處生產經營含金銀箔粉食品違法行為的通知》。（國家市場監管總局）

例如，網店「7王爺」一款標註24K純金箔的商品介紹中有「可食用」字樣，10張9.33厘米×9.33厘米純金箔售價98元。另一家「樂樂食品的小店」中，也有一款「99純金箔」商品介紹中有「可食用金箔」等字樣，商品圖片上標註「24K純金箔」、「99%含金量」，而在商品詳情頁面，有相關檢測報告、產品展示和金箔被用於蛋糕、冰淇淋、壽司的場景展示。

多名消費者指出，之所以購買金銀箔粉食品，是因為顏值高、看似高端等，一名牛姓消費者就指，雖然味道上添不添加金箔金粉都無明顯區別，但由於把把金箔金粉挑出很麻煩，且會留下坑坑洼窪，不好看，所以自己都會吃，而吃之前一定會拍照再在網上分享，「感覺很有面子」。

消費者指出，之所以購買金銀箔粉食品，是因為顏值高、看似高端等。（中國消費者報）

不過事實上，食金箔對人體無益且存風險，食用量過大更可能造成危害，部份不法商家還會以金銀箔粉具有保健功能和治療功效為由誘導消費者。在黑貓投訴平台上，就有超過200條與添加金箔有關的投訴，有消費者反映吃金箔食品後出現噁心、拉肚子等情況。當局亦指出，要依法從嚴查處宣傳食品中添加金銀箔粉具有保健功能、治療功效等虛假違法廣告。

科信食品與營養信息交流中心科學技術部主任、中國互聯網聯合闢謠平台專家委員會成員阮光鋒表示，從營養學的角度看，金不是人體必需的營養素，在體內不會堆積，會原封不動地離開人體，可是如果吃太多黃金，便可能會影響消化或者造成腸胃不適，如份量過大或摻有其他有毒物質，甚至可能危及生命等。他又認為，獵奇心理是金銀箔粉食品市場興起的關鍵因素。