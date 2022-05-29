90後職專女做清華大學老師　教學影片獲2億點擊　稱職業教育受矚

90後職專畢業的女子邢小穎擔任清華大學教師，引發網民熱議。她大讚清華大學「大膽用人」的政策。



據內地傳媒《九派新聞》報道，5月24日，不少網民發現，在教育部介紹職業教育發展情況的記者會上，畢業於陝西工業職業技術學院的教師邢小穎參與了遠端連線。在教育部官網上發布的邢小穎的發言稿中，她從三方面介紹了自己的成長經歷。

她表示，自己是清華大學基礎工業訓練中心的一名實踐課老師，去年莫名其妙「火了」，其講鑄造課的影片獲得兩億播放量和百萬讚好，「可能職業院校的畢業生給頂尖學府的學生講課，會讓很多人覺得不可思議」。

邢小穎影片獲得大量點閱。（抖音截圖）

她說，2011年，自己考入陝西工業職業技術學院，聽說材料專業的畢業生很「搶手」，企業來晚就招不到人，所以她選了材料成型與控制技術專業。初入校園，發現學校分布着很多工業廠房，感覺學校像個工廠。

走進實訓中心，一排排的實訓設備，不像教室，更像是工廠。鑄造、鉗工等實操對體力要求高，作為班上為數不多的女性，剛開始有點難以承受，但每次實訓課，她都是第一個到，提前做準備，向老師請教；碰到問題，拿出書本研究工藝，再接着練。在校三年，待的最多的地方就是實訓基地，通過反覆實操，一項項技能就這樣被她熟練掌握。

2014年，她以專業綜合排名第一的成績被推薦到清華大學基礎工業訓練中心任教，和她一樣畢業於陝西工業職業技術學院在清華任職的，前後有5批13人。上學時，超過總學時一半的實訓課，讓她們掌握了扎實的專業技能，這是她們能夠在清華為本科生講授實踐課的根本原因。

清華大學曾發微博介紹邢小穎。（微博截圖）

入職之初，沒有教學經驗，她有些惶恐和不安，實踐課操作過程多，面對國內頂尖的學生，既要保證演示的過程行雲流水，還要保證學生不走神、聽明白，對她是極大的考驗。她抓住一切學習的機會，經過綜合培訓和練習，終於站穩了講台。有時，學生問我是不是清華畢業的？她會從容地告訴他們，自己是高職畢業的。我時常想，必須不斷努力提高，才能有站穩清華講台的十足「底氣」。

2015年，她報考了中國地質大學的專升本，2017年順利畢業拿到學士學位。那兩年，她上班時間身份是老師，周末又變成了學生，工作之餘，她在專業領域做研究、發論文、申請專利，2021年獲評工程師職稱，讓自己成長為「雙師型」教師。

她表示，過去這十年，是職業教育給了她人生出彩的機會。大家對她的關注也能折射出全社會對職業教育的關注。