清華大學研發核酸試劑盒獲批上市　可精準探測Delta、Omicron

Omicron變種病毒肆虐全球，內地多地亦出現感染個案。近日，由清華大學醫學院郭永教授團隊，與北京新羿生物科技有限公司等聯合研發的，新冠病毒核酸檢測試劑盒(熒光PCR法)正式獲批上市。據了解，該款試劑盒可有效提高檢測靈敏度，且可精準探測Delta、Omicron等15種變種病毒。



近日，由清華大學醫學院郭永教授團隊，與北京新羿生物科技有限公司等聯合研發的，新冠病毒核酸檢測試劑盒(熒光PCR法)正式獲批上市。（澎湃新聞）

據中新社報道，清華大學郭永教授介紹指，該款試劑盒採用的是數字PCR技術(第三代PCR技術)，在之前熒光定量PCR(第二代PCR技術)的基礎上借助了微流控生物芯片的方式，數字化顯示新冠病毒數據，極大提升了核酸檢測的「信噪比」其靈敏度可達100拷貝/mL，「數字PCR能夠提高核酸檢測的靈敏度和準確性」。

而針對新冠病毒諸多變種病毒出現的情況，研發團隊已完成相應變種病毒序列的生物信息分析，並對潛在可能影響試劑檢測性能的突變開展了驗證實驗。此外，獲批上市的試劑盒還有望在臨床研究中發揮監測新冠肺炎病人的臨床治療，以及抗新冠藥物的臨床研究評價的重要作用。

另一方面，國家衛健委周六（15日）表示，經專家綜合分析研判，Omicron不影響內地現有核酸檢測試劑的敏感性和特異性，「外防輸入，內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，對Omicron仍然有效。