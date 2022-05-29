重慶烤肉店「爆肌型男侍應」跳舞吸客　當局派員到場核查是否低俗

近日，重慶一間烤肉店在網絡走紅，該店的侍應均為肌肉男，晚上還會有「型男舞蹈」表演。當地市監部門表示，會到現場核查該店的宣傳和服務是否屬於低俗不良。



網民發布的探店影片顯示，男侍應在提供烤肉服務時，上身穿背心加圍裙，將壯碩的手臂肌肉完全裸露出來。晚上9時之後，店內切換為「酒吧模式」，演出「型男騷」。演出內容既有形體展示，也有侍應在柱子上做「空中漫步」。部分影片顯示，服務員跳舞時還會裸露上身，僅穿着圍裙和褲子，顧客多為女性。

內地傳媒《極目新聞》報道稱，據該烤肉店官方帳號發布的消息，該店2021年2月底開店，侍應既有拳擊教練、健身導師，也有前醫生、在校大學生，均為身材健美的年輕男子。這些男侍應會給顧客專門提供烤肉服務，還會展示舞蹈表演。此外，侍應也可以給顧客提供一些「尺度內的互動」，如合影、猜拳玩游戲等。

店主周日（29日）表示，該店從下午5時營業至凌晨，到店需要提前在網上預約。店內有238元至248元（人民幣．下同）的烤肉套餐供選擇，每晚都有型男舞蹈表演。

到店消費的顧客評價褒貶不一。有顧客認為店內氣氛很好，侍應服務貼心，但也有顧客向記者表示，菜品一般，價格偏高。

5月29日，重慶江北區市場監管局工作人員表示，已關注到相關情況。關於該店的宣傳和服務是否屬於低俗不良，不能完全判斷，他們會到現場進行核查。