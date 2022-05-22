重慶雲陽縣公營機構招聘學歷要求高　九成職位要研究生學歷引關注

重慶市雲陽縣於近日發布招聘公營機構工作人員（事業單位工作人員）公告，88所公營機構，157個職位，190個招聘名額，其中有176個名額要求研究生學歷及相應學位，其餘14個名額要求本科及以上學歷，高標準招聘引發網友關注。



據《每日經濟新聞》報道，重慶市雲陽縣大量公營機構工作人員職位要求研究生學歷及相應學位。公告顯示，招聘面向社會考核招聘公營機構工作人員190名。招聘機構涉及縣人才發展服務中心、縣融媒體中心、縣人民醫院、多所中小學以及多個鄉鎮的農業服務中心、管理服務中心等。招聘也對學歷、專業、年齡、資格證書等方面做出了要求。

招聘的157個工作職位中，有152個職位要求研究生學歷及相應學位，涉及176個招聘名額。這些職位主要包括小學語文和數學老師，綜合管理職位等。

要求本科及以上學歷的職位則包括縣人民醫院的臨床科職位、麻醉科職位，和縣教委下屬多所中學的拳擊教練、攀岩教練等。

其中，臨床科職位、麻醉科職位還要求具有相應類別執業醫師資格證書；具有國家認可的住院醫師規範化培訓合格證或規培證明。拳擊教練、攀岩教練則要求獲得國家一級運動員以上稱號，且須滿足下列條件之一：全運會個人項目前八名；全國錦標賽、冠軍賽、青運會前三名；重慶市運動會第一名（或金牌）。

重慶雲陽縣。（視覺中國）

據重慶市雲陽縣報名人數公示，此次招聘的報名時間原為2022年5月16日-18日。然而，截至5月18日，僅有71個職位共243人通過報名，86個職位顯示沒有人報名。

重慶雲陽縣人社局工作人員表示，本次招聘與全縣人才引進要求相關。對於沒招滿的職位會可能會降低要求，招聘本科生和專科生。

重慶雲陽龍缸景區玻璃棧道。（視覺中國）

公開資料顯示，雲陽縣地處重慶東北部、三峽庫區腹心，是長江經濟帶和成渝地區雙城經濟圈重要節點，因「四時多雲、山水之陽」而得名。幅員面積3636平方公里，轄42個鄉鎮（街道），戶籍人口133萬，常住人口93萬。2021年實現地區生產總值528.1億元，同比增長9.6%。