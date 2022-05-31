內地教材配日軍背老太圖介紹雷鋒做好事？　出版社展調查

因插畫內容涉及色情、人物形象醜陋等，內地多本教科書和兒童繪本被推上輿論的風口浪尖。近日，再有網民爆料指，陝西兩間出版社聯合出版的語文教輔書中，雷鋒做好事的配圖竟是日軍背著一名老太，再次引起一片嘩然。



陝西兩間出版社聯合出版的語文教科書中，雷鋒做好事的配圖竟是日軍背著一名老太。（影片截圖）

涉事教科書為，陝西新華出版傳媒集團與陝西人民教育出版社聯合出版的小學二年級語文下冊《同步巧講精練》教輔書。據網民爆出的圖片顯示，書中一幅疑似身著日軍軍裝的人背著一名老太的插圖，竟配文「雷鋒做好事時付出的艱辛」。

事件被傳開後再次引起高度關注，有網民評論：

「不可饒恕的錯誤」。



「敵人在內部操作」。



「現在有這麼多有毒教材，看滲透到什麼程度了」。



「應該報警了，堅決打擊在各行各業不服中國通過各種手段表現不滿的犯罪分子」。



「一個叫新華，一個叫人民，這種事情出現在你們身上，真是刷新認知底線」。



涉事教課書封面。（影片截圖）

該書封面顯示由暢銷十餘年「舉一反三」品牌團隊和金星國際教育集團《教材全解》團隊聯合出品。據企查查顯示，金星國際教育集團有限公司已告解散。而針對此事，陝西人民教育出版社工作人員就回應指，該版本書籍早在幾年前就已停止發行，只有少部分留存市面，但已成立工作組，正對該事開展調查。

有內地媒體報道指，教科書中日軍背著老太的照片，當時被日本的報紙登出來是為了意圖蒙蔽國際輿論，減輕戰爭區域中國老百姓的反抗。並將此編造成日本兵奮不顧身地、冒着生命危險勇敢地從炮火中救出一個老婆婆，背着她跑出來的「英勇事跡」。