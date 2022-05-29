教科書插畫太醜　教育部：全面排查中小學教材　責成人教社整改

近日，人民教育出版社出版的小學數學教科書因插畫中人物形象醜陋、歪曲審美而引發廣泛關注，其後多本內地教科書、兒童繪本都被指存在相關或更為嚴重的問題。

教育部於28日回應稱，責成人民教育出版社立即整改，重新組織專業力量繪製教材插圖，確保2022年秋季學期開始使用新教材，教育部將組織專家團隊進行嚴格審核把關。



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教育部又指，該部立即部署對全國中小學教材進行全面排查，重點是教材內容、插圖等，發現問題立即整改，確保教材堅持正確政治方向和價值導向，弘揚中華優秀文化，符合大眾審美習慣。

人民教育出版社則表示，該社小學數學教材插圖在網上受到批評和質疑，引起了社會各界對教材品質的擔心。該社進行了認真反思，「深感自責和內疚」。目前，該社已成立工作專班，全面負責小學數學教材插圖整改工作，2022年9月1日前全面整改到位，確保2022年秋季學期開始按時使用新教材。

據早前報道，近日人教版小學四年級數學教科書，被指插畫中人物形象過於醜陋而引起關注。據教科書插畫顯示，書中多處插畫無論男生還是女生，均有出現雙眼迷離無神、眼間距過寬、嘴型奇怪、吐舌頭、髮際線過高，面部及身體臃腫、笨拙和病態等醜化形象，盡失少年應有的朝氣。

插畫內容引起不少網民的反感與不適，更有人稱早年的人教版教科書插畫更讓人賞心悅目，更能表現出中國孩子的真實模樣。亦有網民懷疑，插畫設計師有刻意醜化中國孩子的嫌疑。據教科書中資料顯示，插畫（含封面）是由北京吳勇設計工作室設計，吳勇畢業於中央工藝美術學院裝潢系書籍裝幀專業，是一名著名設計師。