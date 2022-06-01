重慶漢涉襲警遭擊斃　路人：死者與警有肢體衝突「打掉警帽」

重慶北碚警方周二（5月31日）通報指，當地一名警察在處理糾紛時，向被指襲警的男子開槍，男子被擊中後送院證實不治，事件引發廣泛關注。據《財新網》報道，死者被槍擊前曾與警察發生肢體衝突，甚至將警察的警帽打掉，隨後現場則傳出一聲槍響。



警方通報指，當事襲擊民警後民警開槍。（微博@平安北碚）

據重慶北碚警方通報，事發於5月30日下午6時50分許，在北碚區龍溪路港大電動城門口發生一宗糾紛，警方接報後趕赴現場處理。期間，49歲男子翁某對警方處理不滿，與妻子陳某襲警，民警遂使用槍支將翁某擊傷，翁某經送院不治。目前，檢察機關已介入，正進一步調查處理中。

內媒《財新網》走訪事發現場後披露更多細節指，龍溪路是進出北碚老城區的一條交通要道，沿線商舖眾多，人流量較大。今次事件源於一次普通的電單車糾紛，惟糾紛與槍擊事件發生在兩個不同地點。

據附近多名居民介紹指，與翁某夫婦最初發生糾紛的是兩名女子，翁某一方駕駛一輛帶雨棚的電單車，另兩名女子駕駛另一輛較小的電單車，兩車在疑似重慶市第九人民醫院附近發生碰撞，導致翁某一方的電單車雨棚損壞，雙方隨後來到槍擊事發地維修電單車。

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電單車維修工人稱，翁某在該處更換雨棚，駕駛小電單車的女士支付了85元人民幣後就事件報警，理由為檢舉翁某一方「沒有牌照」。另有現場附近居民指，有兩名警察到場處置，翁某一方與一名警察發生糾紛後，把警察的帽子打掉，之後雙方有肢體衝突，但不知怎麼回事突然就開槍了，只聽到一聲槍響。

亦有多名居民表示，他們對槍擊事件感到意外，目前當地居民對警方是否應使用槍支爭議頗大，有人提出疑問是否可以用其他強制約束措施，亦有人稱當時事發突然，而雙方情緒較為激動。據多條網傳影片顯示，翁某中槍後倒於血泊之中，急救人員緊急施救後將他抬上擔架，而疑似翁某妻子的女子則拉住一名警察的腰帶。

而根據《人民警察使用警械和武器條例》，以暴力方法抗拒或者阻礙警察依法履行職責或者暴力襲擊警察，危及警察生命安全的，經警告無效，可以使用武器。而就今次事件，尚不清楚翁某一方的行為是否危及到了警察的生命安全，也不清楚開槍前警方是否進行了口頭警告。