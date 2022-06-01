河南餐廳前門賣鴨後院賣淫　餐廳老闆：看妓女出手豪氣決定合夥

日前，河北保定蓮池區警方逮捕一個賣淫嫖娼的犯罪團體，該餐廳前門賣辣鴨頭後院則改裝成供妓女接客的地方。經營餐廳的張姓夫妻稱，他們注意到來餐廳消費的妓女出手特別闊綽，決定一起合作，張姓夫妻隨後改裝了鴨頭門店的後院，在店門前安裝攝像頭，在房間內安裝了遙控報警器，之後又再找來兩個賣淫女在店裡待客。



當地警方已組織賣淫罪刑事拘留餐廳夫婦，治安拘留賣淫嫖娼違法人員妓女和嫖客共四人。



家住保定市的張姓夫婦，兩人都30多歲，只有初中學歷，婚後一直靠打工、做小買賣維生。近兩年，二人一直經營多味辣鴨頭的生意，收入不錯。但是，二人始終希望能增加收入，他們注意到經常來店裡的妓女出手闊綽，於是有了合作的想法。

張姓夫婦先是把多味辣鴨頭門店的後院改造，在店門前安裝攝像頭，在房間內安裝了遙控警報器，之後找來兩個賣淫女在店裡待客。該餐廳繼續賣多味辣鴨頭，後院則成為賣淫嫖娼的房間。如果有嫖客進店招嫖，張姓夫婦便會把前門上鎖，親自在店內把風，只要在閉路電視發現任何風吹草動，他們會立刻啟動警報器，方便嫖客從後門離開。

蓮池區公安分局永華派出所民警在轄區走訪時，發現了張姓夫婦店鋪可疑，兩名民警佯裝嫖客深入調查，確認有違法活動後實施抓捕。張姓夫妻涉嫌組織賣淫被依法刑事拘留，賣淫女兩人和嫖客兩人被依法行政拘留。

網民點睇：

商家有生意頭腦，可惜用錯了地方。

左手雞，右手鴨，還有兩個看門的傻娃娃。

暗號我都想好了：歡迎光臨，要雞還是要鴨？

我們這兒南京路裡有個10平的烤肉店開了十幾年了，根本沒人吃，後來才知道前門假裝賣烤肉後門賣雞。

