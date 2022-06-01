嘉興待拆舊屋翻找出近50萬現金　屬亡父節儉一生留給眼盲妻兒

浙江嘉興平湖市警方近日接獲一宗求助電話，從而牽出一段感人故事。該案中，一名父親的妻兒都是盲人，為了給他們留一筆錢，他在生前省吃儉用，最後在家足足藏了近50萬元（人民幣．下同）。



50多歲的畢先生和80多歲的母親都是盲人，自父親兩年多前因病去世，他便和老母親同住在養老院。近日，母親透露，父親臨終前曾交代在家中藏了不少現金予他們日後生活用，眼看房子馬上要拆遷，自己又行動不便，畢先生於是在上月24日向平湖市公安局新倉派出所求助，希望他們派員幫忙找找。

接報後，民警李永明和隊員趕到畢家，社區工作人員也把畢先生接了回家。之後，警方打開執法記錄儀，與社區工作人員在這套約60平方米、充斥著大量的雜物房子中一起仔細翻找，就連熱水瓶內也不放過，只要發現現金都會和畢先生講清楚，「不少錢翻出來時潮噠噠的，還有霉味」。

經過一個多小時的翻找，在場人員共找出30多個用報紙包裹的紙包，內含共49萬餘元現金，部份為第四版人民幣，另外還找到4萬餘元的兩張存單。據畢先生介紹，父親節儉了一生，以往一件衣服要穿多年。最終，經畢先生同意，民警陪他到附近銀行將錢存入。