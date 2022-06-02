小五兒子網購一箱「避孕套」媽媽拆開後嚇窒　類似商品網上熱賣

湖南的汪女士向內媒《九派財經》表示，她發現家中有一箱保密發貨的速遞包裹，收件人是兒子的名字。當她拆開包裝後，一大盒「天然橡膠避孕套」赫然出現，讓她倍感驚訝。



「想到自己兒子才五年級，怎麼可能接觸這些？」帶着疑問，汪女士便打開了這個盒子，裏面是滿滿的正常零食，這才讓她放心了一些。

報道稱，裏面的東西沒問題，但汪女士對商家的包裝仍心存不滿，認為這樣的零食不應該賣，或者要根據客戶年齡來賣。而此類現象不是個例，打色情擦邊球、以惡搞為營銷點的零食，品類繁多。

網上有不少避孕產品造型的零食。（資料圖片／九派新聞）

汪女士在跟兒子談話後，在某網購平台上檢索，發現在「惡搞零食」的類目下，確實存在不少零食的包裝和糖果，是按避孕用品的形狀來生產售賣。還有一些「屁股軟糖」、「大便朱古力」、「比基尼朱古力」、「姨媽巾棉花糖」等造型奇特的零食，宣傳語多為「整蠱男女同學、惡搞男女朋友」。

對於市場上「惡搞零食」熱賣的態勢，她說：「這樣的零食包裝、糖果造型，有暗示、有獵奇，反正就是利用未成年人對這方面懵懂又好奇的心理，來賺虧心錢。性教育，應該由學校和家長來循序漸進地灌輸，而不是通過這種渠道獲取兩性方面的認知。」

對此，有網民認為，小孩應該學會接受世俗的世界，不然只能去少林寺修行。也有另一部分人稱，確實不妥，這樣的圖形圖案在不知不覺中會侵蝕孩子們。

近期，中國多地市場監管部門發布整治「低俗零食」的案例。5月30日，江西市場監管部門官方帳號發文，沒收低俗食品2493公斤、嚴查向未成年人無底線營銷食品行為。其中提到，當事人徐某某、馮某某未辦理任何證照，在安置房內自行購買原材料、糖果模具生產加工多種「無底線造型」糖果。

（資料圖片／九派新聞）

除此之外，此二人無證生產的糖果，還冒用了多個企業、廠商（名稱、地址）等標識。兩人被沒收違法所得4830元（人民幣．下同）及生產原料、工具，罰款150萬元。

另有，廣西柳城縣市場監管局接到匿名舉報，某中學路口某飲食店，銷售外包裝印有不雅內容的食品。該食品包裝上印有「你要愛上妾身哦」、「今夜我就是你的聖誕禮物，喜歡嗎？」等語句。執法人員到被舉報的商店檢查，依法扣押食品並進一步調查。

專家：性教育舉步維艱 給商家低俗營銷空間

河南豫龍律師事務所付建律師認為，店舖應當承擔侵權責任，平台方應當承擔相應責任。根據內地《廣告法》規定，產品不得含有淫穢、色情、賭博、迷信、恐怖、暴力的內容。他提到，無論是網上還是實體店面，經營者都需要對所銷售的商品進行審查，對於含有淫穢色情內容以及性暗示商品及時下架，否則將涉嫌違法。

知名教育專家熊丙奇則表示，對於一些食品包裝、玩具設計打擦邊球，走低俗路線，一方面要加強監管，另一方面則需要真正重視對學生的性教育。他強調「性教育的必要性」，呼籲學校和家庭都不要再對性教育扭扭捏捏。「性教育是科學的教育，要通過教育引導學生了解科學的性知識，提高自我保護意識。如果不重視性教育，學生就會從其他渠道獲取不健康的性知識，滿足好奇心。」

同時，他指出性教育的難點在於，學校推進後會有家長質疑「尺度大」，在輿論的壓力下，學校也就乾脆不搞這方面的教育，性教育在學校舉步維艱。他認為，這也就給了商家打擦邊球、搞低俗營銷的空間。