端午節｜內地鹹糉銷量超甜糭四倍　口味差異再掀南北之爭

吃甜糉還是鹹糉是多年來的「南北之爭」，就內地今年端午節而言，鹹糉的受喜愛程度遠高於甜糉，相關話題亦再次掀起爭議。



話題「鹹糉子銷量是甜糉子4倍」登上微博熱搜榜。（微博）

據2022端午消費趨勢數據顯示，5月中下旬，內地的糉子銷量按月增逾440%，其中鹹糉佔據了主導優勢，鹹糉對甜糉的銷售比例約為4比1。因此，話題「鹹糉子銷量是甜糉子4倍」昨日（2日）登上微博熱搜榜，再掀爭議。

有不少支持甜糉的網民表示，「甜糉子yyds（永遠的神）」、「鹹糉子最難吃」、「（銷量）100倍我也不吃」、「吃甜糉子的人都自己包，不需要買」；亦有支持鹹糉的網民稱，「鹹糉子才是最好吃的」；還有網民表示，「我們這邊賣的都是沒有餡的。別說蘸糖吃，蘸醬油、麻醬，辣椒油都沒人管你」。

事實上，南北方地區的飲食差異，在糉子的口味選擇上有著很直接的體現。因北方地區的飲食習慣是「主食為鹹，輔食為甜」，使得北方人更偏愛甜糉，糉子亦常被作為飯後甜點；而南方人就更偏愛鹹糉，常見餡料包括叉燒、鹹蛋黃以及海味等。

鹹糉在南方地區更受歡迎。（網上圖片）

除了甜鹹之爭，新口味糉子在今年亦更受關注，如榴蓮冰糉、堅果糉、青稞犛牛糉、蒲燒鰻魚糉等。據京東數據顯示，購買新口味糉子銷量按月增幅超5倍，而在口味上選擇上，男性購買鹹糉居多，女性則更偏好甜糉。

從新口味糉子銷量看，廣東嚐新的群體更大，北京和江蘇緊隨其後。而從各省的新口味銷量佔比糉子總銷量來看，新口味糉子對北方人的誘惑力更大，特別是山東、北京、河北等地。