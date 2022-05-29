3大星座端午節前恐破財　命理師：吃糉能消負面磁場有助財運

一年一度的端午節即將到來，這段時間不僅有許多禁忌，命理師小孟老師也在臉書點名有3大星座在端午節之前務必吃糉子，否則容易破財。



小孟老師說明，因為糉子是糯米，糯米能消負面磁場，因此建議以下3大星座，端午佳節來臨前趕快去吃糉子，吃完才能幫助財運。

3個星座端午節前後要特別小心 點圖放大閱讀小孟老師的分析▼▼▼

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Top1 金牛座（投資失利，資金套牢）

若金牛座端午前想投資股票與基金，小孟老師提醒，倘若過度貪心眷戀投資市場，容易賠錢，另外也要小心投資小人，切誤聽信他人言語亂投資，以免財富受損。

Top2 雙子座（突然破財，財來財去）

小孟老師說，雙子座端午前千萬要小心會有突發破財事件發生，例如：手機耗損，交通罰單，帳單支出等。

Top3 山羊座（切莫借錢，不宜創業）

小孟老師指出，端午前，倘若有人來向山羊座借錢，通常會說的非常動聽，因此要小心被借走的錢會「有去無回」，同時叮嚀6月切莫創業，倘若野心太大無沒規劃好就創業，不僅金錢套牢還會揹上債務，若真的想創業建議等9月後較佳。

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