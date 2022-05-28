端午節｜市場監管局新規：粽子包裝不超過三層　貴金屬紅木不能用

國家市場監管總局日前發布新規定。要求粽子、月餅包裝「瘦身」 。其中粽子包裝不超過三層；包裝體積縮減58%；銷售價格在100元以上的粽子，包裝成本占銷售價格的比例從20%調減為15%，且不得使用貴金屬和紅木材料，新規預計8月15日上路。



內媒報道指出，2到3層簡約包裝其實已成今年粽子禮盒主流，文創、IP、聯名設計有升級化趨勢，口味豐富、價格較低、便於保存的小規格粽子頗受青睞，現煮粽子在端午市場備獲青睞。



國家市場監管總局5月26日發佈《限制商品過度包裝要求食品和化妝品》國家標準第1號修改單，標準修改主要聚焦在月餅和粽子兩大過度包裝較為嚴重的產品。新規要求，月餅和粽子的包裝層數從最多不超過四層減少為最多不超過三層。



新規要求，粽子的包裝體積將縮減58%，月餅的包裝體積將縮減42%。同時新規也嚴格規範混裝要求，規定粽子不應與超過其價格的其他產品混裝，月餅不應與其他產品混裝。

據《每日經濟新聞》報導，大陸包裝廢棄物約占城市生活垃圾的30%至40%，其中很大一部分由過度包裝產生。報道認為，過度包裝喧賓奪主，嚴重浪費資源，抬高了市場物價，更助長了送禮攀比的不良習氣。

官方將深入開展「包裝治理」，針對粽子、月餅等重點商品，加大抽檢，對於過度包裝違法行為以及生產銷售環節進行全鏈條查處，並納入「信用懲戒機制」。



《新京報》報道，近兩年市場上出現很多無須冷藏、200克到300克規格的迷你裝粽子，產品普遍採用簡易塑料包裝。而粽子禮盒包裝擇日趨精美繁複，有追趕月餅禮盒趨勢。不過據業內人士指出，目前主流月餅、粽子禮盒的包裝在3層左右，從保護產品和包裝設計兩方面來說是夠用的。

粽子享負盛名的北京稻香村對此表示，其粽子禮盒近年來一直採用簡約包裝，僅有2層，未來也會依據政策嚴格執行相關標準。

據統計，2015年中國粽子市場規模為49.16億元，到2019年增長至73.37億元，年複合增長率達10.53%。預計2024年中國粽子市場規模將增長至102.91億元。

企查查數據顯示，中國現存粽子相關企業5336家。近5年來，我國粽子相關企業註冊量整體呈上升趨勢。從區域分佈來看，廣東以541家粽子相關企業排名第一，位居二、三名的山東、浙江分別有516家、471家。