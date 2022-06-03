端午節｜可樂、燕窩、辣白菜　內地「網紅糭」頻出可達150元一個

端午節（3日）又到，應節食品糭子必不可少。在內地，越來越多的口味和價格，刷新了消費者對於糭子的認知，可樂糭、咖啡糭、辣白菜糭、鮑魚糭、朱古力奶茶糭、榴蓮冰糭、楊枝甘露糭等等層出不窮，甚至索價可達150元（人民幣．下同）一個，令網民笑稱「吃糭子吃出了拆盲盒的感覺」、「只有你想不到的，沒有糭子包不進去的」。



談到口味新穎的糭子，就不可不提到可樂糭。百事可樂與真真老老在今年端午節聯名推出「百事皆可糭」禮盒，售價折後約68元，當中尤以可樂糭最為受到關注，吸引不少消費者購買。除此之外，好利來也推出5款糭子禮盒，包括辣白菜鮮肉糭，其一個在天貓旗艦店售價約14元。而「曲奇界的愛馬仕」推出了券後價158元的端午禮盒，內含拿鐵咖啡糭等6個糭子以及兩個海鴨蛋；星期零聯合永旺則推出以低熱量、低脂肪為賣點的植物肉糭。

除了口味，糭內的食材也是愈來愈高端，如傳統品牌五芳齋推出的糭子禮盒「盛世五芳」，就有兩個鮑魚五花肉糭；稻香村的禮盒「稻田日記 · 秋實」包含一個鮑魚裹糭；元祖推出的禮盒「銘禮」則以鮑魚糭和松茸糭為主。至於一些「網紅」品牌就更具噱頭，如朕的心意．故宮食品推出的禮盒「山海融懿」含有鮮鮑魚火腿等4款口味的「佛跳牆糭」；大董的禮盒「董糭．臻享集」含鮑魚糭、烤鴨糭、燕窩流心糭各兩個；樂樂茶與諸老大聯名推出的禮盒「糭頭戲」則有干貝XO醬鮑魚糭、秘製醬汁鰻魚糭等6個糭子。

落足猛料下，價格自然走高，以大董的「董糭．臻享集」為例，其在電商平台售價高達1098元，折後價也要898元，算來下一個糭子要150元，其中鮑魚糭號稱採用一整顆長島三頭大鮮鮑以及意大利黑松露等高端食材。

大董的「董糭．臻享集」在電商平台售價高達1098元，折後價也要898元，算來下一個糭子要150元。（中新經緯）

據京東超市聯合京東消費及產業發展研究院發布的《2022 京東超市新口味粽子消費趨勢報告》，現時平台上有逾130種新口味糭子在售，而男女喜好分化明顯，其中男性消費者更愛嘗試新口味，且偏好鹹味，女性則偏好甜味，而整體而言，26至35歲消費者最願嚐新。不過，也非個個對新口味抱持正面看法，如北京的于女士就認為，糭子就應該是蜜棗、豆沙、紅豆等口味的，至於螺螄粉糭、榴蓮糭等奇奇怪怪的口味她實在是接受不了。

對於新興糭子頻現，IPG中國首席經濟學家柏文喜分析，這一方面是企業為了迎合消費者求新、求異的口味變化，另一方面也是在競爭壓力之下，企業尋求產品差異化的必然選擇。但中國商業聯合會專家委員會委員賴陽認為，任何創新都應建立在確保產品品質和體驗能被消費者長期喜愛的基礎上，否則網紅糭子也只是曇花一現，很難帶來持續的收益保障。據天眼查數據顯示，近年中國糭子相關企業數量穩增，截至5月20日，2022年已新增260餘家。