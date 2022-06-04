B站Vtuber消失半年稱被拐賣：被人拿煙灰燙　警方稱捏造帳號被封

5月21日，B站一位暱稱為「睡魔」的Vtuber（虛擬主播），以「柏凜Porin」帳號發布一段題為《關於我消失了半年其實是被拐賣了這件事》的影片。在影片中，主播提到「自己中斷消失半年，是因為被拐賣了」她稱自己被賣給一個中年阿姨，天天被使喚。阿姨捨不得買菸灰缸，往自己的手臂上滅菸。」



影片發布後，播放量迅速突破70萬，粉絲量也翻倍從幾千人增長到2.5萬。網民關注她是否真的被拐賣?警方後查證影片內容不屬實，目前該帳號已被永久封禁。



爭議影片中，Vtuber「睡魔」稱自己消失半年是被拐賣，期間被使喚虐待，更被當成煙灰缸。睡魔透露，自己這半年對外界發生的事情並不清楚，但很樂觀，預計將恢復直播，也呼籲大家注意自身安全。影片上傳後迅速引發討論，播放量破70萬。

有網民認為「睡魔」本來就不是真的，應該是呼籲大家重視人口拐賣問題。但亦有網民擔心Vtuber扮演者是真的被拐賣。

5月31日，「睡魔」帳號持有者柏凜Porin所屬社團官方帳號MOFU-F發文稱，「經警方查證，之前《關於我消失了半年其實是被拐賣了這件事》視頻內容不屬實。佔用了社會資源，給社會帶來了不良影響。特此闢謠。」6月1日，B站發布處理通告，稱「柏凜Porin」的帳號被永久封禁。

兩會期間適逢「國際婦女節」，網民號召響應「勿忘鐵鏈女」，呼籲關注人口拐賣問題。圖為天津網民貼出鐵鏈女壁畫。（微博圖片）

對此內地網民反應不一。有網民認為該Vtuber很明顯在藉「拐賣」炒作知名度，但亦有網民質疑警方說法，提「豐縣八孩母」事件，呼籲警方徹查。

虛擬偶像與「中之人」

虛擬偶像風潮近期崛起，吸引許多粉絲。粉絲雖強調喜歡的是虛擬主播、虛擬偶像但扮演者和配音者的言行也會影響虛擬偶像的演藝生涯，如上述事件雖有網民疑問「虛擬主播怎麼可能被拐賣」、但亦有網民認為很明顯被拐賣的就是扮演者，更稱「支持警方徹查」。

5月10日起，內地粉絲眾多的虛擬偶像「A-SOUL」成員珈樂宣布「休眠」，即將在5月20日開辦告別演唱會的消息。粉絲質疑該虛擬偶像的「中之人」（指虛擬形象扮演者)遭受不公待遇，被苛扣工資，工時「996」，將矛頭指虛擬偶像A-SOUL的公司——抖音母公司字節跳動和樂華娛樂要替偶像爭取權益，但其實爭取的是「中之人」（扮演者）的權益。



據了解，A-SOUL作為擁有百萬粉絲的內地人氣虛擬偶像，給公司賺進巨額財富。扮演者每月的工資卻只有1,1000元（人民幣．下同）的底薪和1%的提成，剩下的都要交給公司和平台方。甚至還有爆料人稱這些扮演者的基礎工資只有7,000元人民幣，薪資水平在杭州難以生活，扮演者工時過長也是問題。