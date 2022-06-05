有片｜山西醫院開會　護士嫌領導開場白太長直斥：別說那麼多廢話

撰文：林芷瑩
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山西某醫院的一場會議上，有女護士嫌領導的開場白太長，向對方直斥「別說那麼多廢話」。

網傳影片顯示，穿着藍色上衣的領導入座後說了一大堆開場白，表示雙方可能沒有見過面，自己並非什麼大人物，但大家都聽過他的名字，「剛才聽到大家說知道我，其實我心裏也是特別的欣慰，特別欣慰」。

他續稱，自己是從太原趕到醫院，因為工作原因，翌日早上8時還要趕回太原，「耽誤了大家今天晚上這麼晚的時間，也不好意思，所以我端了一杯水，大家也別怪見，也別怪見，給大家說清楚這個事情，當然我也安排了醫院的同志，去採購了一點礦泉水，一會的話他們拿上來」。

領導入座後說了一大堆開場白，女護士忍不住直斥「別說那麼多廢話」。（影片截圖）

期間，他提到會議將與大家商議有關職工利益的問題，「我們既然是聊天，我們今天不叫談判，不叫談，我們是共同商議，我們的所有的，有關我們職工利益的事情，所以我的定位是這樣子的，是這樣子，所以說我在這講清楚，你別說你這領導來了端了一杯水，這個這個這個什麼，也太不在意這個場合了吧……」。

當他準備繼續說話時，台下一名女護士大聲表示「別說那麼多，別說那麼多廢話！」。起初，領導以為自己聽錯，此時女護士再直斥「別說那麼多廢話」。

事件引起網民熱議，有人認為她情商太低，擔心她會因此得罪上司，但不少人都大讚女護士做得好。

有網民指出，晚上開會肯定是有急事，參會的醫護人員可能工作繁重，或已忙碌一整天準備下班回家休息，領導卻為了與大家拉近距離而講一大堆開場白，根本是浪費時間，理應單刀直入講重點。

網民睇法：

台上的領導不顧及台下群眾的感受，你不尊重別人的時間，那別人也自然不會尊重你。

真是不下班不開會 當了領導就沒有常識了

明明在群裏帶個消息就可以下達的事情，非要下班開會說。上了一天班，好不容易下個班，還要用來開會。領導是太閒了，在找存在感還是怎樣？別人沒有家庭沒有孩子沒有社交嗎？

一些會明明可以不開，還非讓大家放下手頭活，坐到一起拍個照片說幾句廢話。

翻來覆去的說一杯水

女護士打算辭職

想問問小護士還在上班麼

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