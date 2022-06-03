「貴州蜘蛛俠」爆紅　37樓徒手爬到3樓嚇壞鄰居　網民：被捉姦？

大陸貴州日前一起離譜事件，宛如電影《蜘蛛俠》（Spider-Man）翻版。一名男子被發現在高樓外牆，從37樓徒手攀爬一路向下爬到3樓才被救下，整個過程相當驚險。當時其他民眾見狀都嚇了身冷汗，連忙通報警消。消防員待在3樓窗戶旁，趁男子經過時一把將他拉進去。有網友猜測，男子是不是偷情被捉姦了，才會攀牆逃跑。



根據《杭州網》等陸媒報道，這起事件發生在貴州貴陽市。27日下午4時許，男子被人發現徒手攀爬在1棟44層高的大樓外牆，一腳踩在陽台柵欄邊緣，另一腳則踩在窗戶邊緣，手扶著陽台邊緣，可說是手腳並用，不過看在眾人眼裡，男子行徑根本是在玩命（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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據目擊民眾表示，這名男子被人發現時人在37樓，就這樣一路向下爬到3樓，前後一共爬了10多分鐘。所幸有熱心民眾通報消防隊到場，消防員正好在3樓等他，趁對方一個不注意將他抱進來，幸好男子並未受傷，事後也被移交到派出所，調查釐清男子攀牆原因。

由於男子攀牆整段過程，有圍觀民眾拍了下來，因此影片曝光後，引發網友們議論紛紛。有人猜測男子為何不走大門而選擇爬牆，「會不會是當姦夫被捉姦了？才因此趁隙逃離」；還有網友戲稱，「男子根本是個人才，這體力可以進國家隊了，還是消防局要收了他，感覺都沒他厲害」。

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