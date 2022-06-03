河南核酸檢測屋要價5萬民眾得扎馬步受檢　公司得標前僅成立11天

內地日前開展常態化核酸檢測。6月2日，據長沙廣電「星視頻」報道。河南日前在各地擺放核酸檢測屋方便民眾進行常態化檢測。但由於設計出了問題，核酸檢測屋裡面的醫護人員要蹲椅子才能購得著民眾，外面的市民則要扎馬步受檢，更常常因為各種原因發生故障。



有網民查找發現該核酸檢測屋中標單價為 46800 元。得標公司成立於2022年5月7日成立，距得標日期僅提前了 11 天，引發網民熱議。官媒新華社主辦的《半月談》也提出四點批評。



6月1日河南鄭州開展常態化核酸檢測工作，為了方便民眾在各地擺放核酸檢測屋更稱「有人排隊就不下班」，但該項便民政策卻引發批評，原因是該檢測屋未完成測試，時常發生故障，加上部分核酸檢測屋的冷氣暫未接通電源，小屋內時常悶熱難耐。

最重要的一點是設計不周全，設計給核酸採樣員伸出手臂的窗口位置「不高不低」，有的檢驗員必須站著採樣，胳膊長時間架空，肌肉痠痛。但大部分的採樣員得半蹲在椅子上高度才剛剛好，而去做採檢的民眾只要是成人幾乎都得半蹲或「扎馬步」，但是小孩子又會構不到，許多民眾因此備感困擾。

《半月談》也批評除設計不周外，部分核酸檢測屋的採樣時間為早上8時30分至11時30分，下午15時00分至18時00分，開方時間與市民上班時間高度重合。部分市民反映中午休息出來做核酸，發現核酸檢測屋的採樣員也下班休息，下午下班後去做核酸，發現核酸檢測屋的樣員同樣下班。根本未如通告所稱「有人排隊就不下班。」

《半月談》也指出此類核酸檢測屋排隊較長。有居民反映，高溫之下，一些老人、小孩在核酸檢測屋前排隊數十分鐘才完成核酸檢測，採樣效率與之前全員核酸檢測時相比較低。

此外，據河南鄭州當地居民表示，核酸檢測頻次太密。實際檢測頻次並非「兩天一檢」，而是「三天兩檢」。而根據規定，每48小時內進行第二次核酸檢測的，費用需要居民自理。

據《中新網》報道，河南省政府採購網5月18日公示，該核酸檢測屋全名為「雙人便民核酸採樣屋」其背後供應商為海樂苗 ( 鄭州 ) 智能物聯有限公司 ，中標單價為人民幣 46,800 元。採購人為河南省工業和信息化廳，採購代理機構為河南招標採購服務有限公司。

而據天眼查 APP 信息顯示，該公司於2022年5月7日成立，5月18日就得標。距得標公示日期僅早了11 天成立。《中新網》報道，「海樂苗」的法定代表人為何晨楊，註冊資本 1000 萬，由海樂苗 ( 青島 ) 智能物聯有限公司 100% 控股，而後者公司大股東為青島海爾生物醫療股份有限公司。

根據海爾生物醫療微信號消息，目前，海爾生物醫療核酸採樣艙已在全國 31 個省市，200 多個城市，5000 餘家醫院、疾控及社區服務中心等機構投入使用。

5月13日，國家衛健委要求，在大城市建立步行15分鐘核酸 「採樣圈 」。23 日進一步明確提出，要完善常態化監測機制，省會和千萬級人口以上城市建立步行15分鐘核酸採樣圈 。部分城市開始設立核酸檢測採樣亭、核酸檢測屋等取代過去的檢測形式。其中河南省公開資訊指出，將加快全省 1.4 萬餘個便民核酸採樣屋建設，滿足常態化核酸檢測需求。

從政府採購的中標結果來看，一套核酸採樣亭中標價大多集中在4萬元至6萬元區間。記者從一家位於長三角規模較大的生產企業內部獲悉，該公司一款市場零售價4萬元的核酸採樣亭給到經銷商的內部出廠價僅為2萬元。

據《經濟觀察報》報道，目前許多一二線城市剛剛陸續啟動建設「15分鐘採樣圈」。若以鄭州每2,000人對應一個檢測點的標准測算，全國一、二線城市約5億人口，總共需建約25萬個採樣點。若按一個採樣點設置一個核酸採樣亭，每個以4萬元計算，再加上配件維護費用，整個市場容量將至少在百億以上。

網民點睇：

「便民核酸小屋哪里便民了？昨天去做核酸，以前一會就做好的核酸，昨天排了好久，中午三十七八度的温度，真服了。」

「疫情搞垮了整個經濟，卻養富了一群人！」

「11天生產設備都沒那麼快，最快就是貼牌代加工」

「政府採購價格為4.68萬一套，而在網絡上，價格貴的一兩萬多，便宜的幾千就能買到。更匪夷所思的是中標公司成立10天即中標，其中的貓膩不言而喻。」

