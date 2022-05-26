兩天一檢醫保撐三年？國家醫保局：核酸檢測費用各地政府自行承擔

內地開啟常態化核酸檢測，國務院聯防聯控機制更要求大城市建立「15分鐘核酸採樣圈」，但費用該誰承擔引發討論，華創證券宏觀研究團隊指出，內地醫保仍有人民幣3.6兆，金額足夠讓全民兩天一檢3年半。



26日內媒《澎湃新聞》報道，國家醫保局有關負責人指出，按照《國務院應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情聯防聯控機制關於做好新冠肺炎疫情常態化防控工作的指導意見》《關於加快推進新冠病毒核酸檢測的實施意見》，所需費用由各地政府承擔。



據國家衛健委披露，截至4月中旬，國內已完成約115億人次核酸檢測，龐大的費用該誰買單?也引發討論。華創證券宏觀研究團隊估算，結合檢測量和單價變化，測算疫情至今核酸費用約3000億元，其中今年前4個月已花近1500億元。

華創證券宏觀研究團隊指出，數據測算前提是常態化核酸費用約80%由用人單位為職工繳納的醫保負擔，由納稅人繳納的各級財政需支付約20%，而中國醫保仍有3.6兆元人民幣，足夠全民兩天一測3年半。

中國社會科學院公共經濟學研究室主任王震透露，目前各地應檢盡檢人群的常態化核酸檢測，多數由各地醫保基金以及財政共同承擔。不過，財政及醫保承擔的比例並不明確，全國並未統一常態化核酸檢測的支付方式。

4月26日，北京，市民接受核酸檢測。（Kevin Frayer/Getty Images）

以河南為例，常態化核酸檢測是以政府購買服務的方式向居民免費提供；山東、北京等地則規定所需費用由財政資金和醫保基金共同負擔。（延伸閱讀：疫情｜常態化核酸檢測各地標準不一 專家籲低風險區一周一檢）

5月26日《澎湃新聞》報道指出，國家醫保局有關司負責人說，關於近期輿論非常關注的常態化核酸檢測費用，按照《國務院應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情聯防聯控機制關於做好新冠肺炎疫情常態化防控工作的指導意見》《關於加快推進新冠病毒核酸檢測的實施意見》，所需費用由各地政府承擔。因此，目前各地均由財政部門對常態化核酸檢測提供資金支持。而參加醫保患者看病就醫時發生的核酸檢測費用，可以按規定由醫保基金支付。

此前，國家醫保局辦公室、國務院應5月22日印發最新通知，要求各地在6月10日前將新冠病毒核酸檢測單人單檢降至不高於每人份16元（人民幣，下同），多人混檢降至不高於每人份5元。對於政府組織大規模篩查和常態化檢測的情況，要求檢測機構按照多人混檢不高於每人份3.5元提供服務。

非一線城市財政恐有負擔

《中新經緯》此前以北京為例，算了一筆「常態化核酸檢測」的帳。據《北京市2021年國民經濟和社會發展統計公報》2021年末北京常住人口2188.6萬人。

《中新經緯》按此人數計算，按照10個樣本混合檢測的每樣本單價最高限價3.4元，北京一個月因常態化核酸檢測所須支出約為2.98億元，按照單樣本檢測價格19.7元估算，北京兩個月因常態化核酸檢測所須支出達到約17.25億元。據了解，自5月3日起，北京市核酸檢測對市民免費，所需費用由財政資金和醫保基金共同負擔。

4月25日，北京，市民排隊等候進行核酸檢測。朝陽區是暫時疫情最嚴重的地區，首先實施全區核酸檢測，後來擴展至11區。（Andy Wong／美聯社）

微信公眾號、財經自媒體「智谷趨勢」5月10日曾發文提醒，對於深圳、上海、北京這些財政收入幾千億的城市來說，一年百億元的常態化核酸檢測支出，確實不算很多。但對於很多城市而言會有難度。

文中指出，在中國，沒有一座城市的一般公共預算收入能過萬億的，超千億的城市也僅有17個。以江西省南昌市來說，當地要求出入公共場所須持48小時核酸憑證，按常住人口644萬人估算，一個月提供15次免費核酸，再加上需要配置1.79萬名採樣人員，一年要花費高達108.41億元，占南昌2021年財政收入的22.4%。