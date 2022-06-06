寧波大學教師發表「先姦後殺」等歧視女性言論　即日起被解僱

寧波大學有教師在微信朋友圈公開發表歧視言論，包括「女人就是事多」、「先姦後殺，再姦再殺」等。

寧波大學教師教育學院官微今日（6日）發文稱，校方決定即日起解僱李某。



網傳截圖顯示，李某在朋友圈發文稱「女人就是事多」，批評職場中女同事因照顧孩子等原因，讓男同事承擔額外的工作量，「並且是理所當然、心安理得，甚至毫無廉恥的要求男同事這樣做」。

李某表示，「我就想問這種不要臉的女人，那你為什麼不把你的工資給男同事呢？為什麼你不和男同事過性生活呢？為什麼你的孩子不叫男同事為爸爸呢？」，直言「工作中的綠茶婊行為，會激發起男人本能中的先姦後殺，再姦再殺」。

昨日（5日），寧波大學回應稱，已對涉事教師嚴厲批評，並責令其停職調查，下一步結合調查情況，依規依紀進行嚴肅處理。隨後，李某在朋友圈發文稱，因自己情緒低落，發表了不當言論，造成了不良影響，對此深表歉意。

今日，寧波大學教師教育學院官微回應稱，經調查，學院教師李某在微信朋友圈發布不當言論，產生嚴重不良影響，校方決定即日起解僱李某。

網民睇法：

「先姦後殺，再姦再殺」這是公共平台性別恐怖主義發言吧



就這種言論，可別嫌生育率低了，還可以更低



既歧視了女性，又摸黑了男性



這不止是歧視了，這是在褻瀆生命，蔑視法律 ​



男人不顧家不是因為事業多有成，僅僅是因為沒責任心想逃避家庭責任。



這麼為難別結婚不就行了



身為老師發表這種言論就不要在學校誤人子弟了

