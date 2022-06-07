佛山女遊客登龍舟拍攝遭網暴？　當地協會：女人不能上龍舟是傳統

作為端午節的傳統習俗之一，賽龍舟在廣東地區受歡迎程度極高，佛山市九江鎮的賽龍舟現場還成為鄉村旅遊的熱門「打卡地」。惟一名女性近日登上龍舟拍攝，卻因當地不允許婦女上龍舟的習俗遭遇網暴。有內地媒體就此評論指，「經濟越是發展，越是要推動男女平等的現代文明成果，不能拿糟粕當成寶貝供起來。」



廣東一名女子近日登上龍舟拍攝，卻因當地不允許婦女上龍舟的習俗遭遇網暴。（抖音）

據《上游新聞》報道，在佛山市南海區九江鎮，一名女子上周六（4日）登上一艘停泊在河邊的龍舟進行拍攝，並將短片上傳至網絡，惟引起網民熱議。

其中，一名IP地址為廣東的網民言辭激烈地指，該女子「搞壞了傳統文化」，並要求她負刑事責任；亦有網民表示，根據當地傳統「婦女不能上龍舟」，甚至「碰都不能碰」，外地遊客應該遵守相關習俗。不過，也有不少網民對涉事女子表示支持，並認為2022年不應該再有這種封建思想。

對此，佛山市南海區九江龍舟協會的法定代表人何先生回應指，九江傳統龍舟在明朝萬曆年間就被記錄，並於2011年被列入廣東省非物質文化遺產。當地的龍舟有很多種類，其中只有叫傳統龍（舟）的，當地人不願意女人上，「這源於當地人都遵循的古老習俗。」

何先生還稱，「九江龍舟賽吸引全國各地的遊客來觀看，是好事」，但會加大宣傳力度，避免女遊客未經龍舟主人允許，誤上傳統龍（舟）去拍照留念。

《澎湃新聞》亦就事件發表評論文章，稱廣東並沒有女人不能上龍舟的傳統，哪怕有這樣的「殭屍」傳統，也不允許復活。「沒有反思，沒有揚棄，就沒有進步，要警惕的是打著尊重傳統文化的口號，搞道德綁架，荼毒新一代的女性。」

文章還指，性別話題本不需要敏感，關鍵得全面落實男女平等的憲法權利，杜絕打著傳統文化的幌子對女性的歧視，杜絕陋習，杜絕愚昧。