端午節假期近8000萬人次出遊　一二線城市「微度假」受遊客青睞

文化和旅遊部昨日（5日）公布數據，今年端午節假期國內旅遊出遊7961萬人次，同比下降10.7%，按可比口徑恢復至2019年同期的 86.8%。



文化和旅遊部數據中心測算，2022年端午節假期，全國國內旅遊出遊7961.0萬人次，同比下降10.7%，按可比口徑恢復至2019年同期的86.8%；實現國內旅遊收入258.2億元（人民幣，下同），同比下降12.2%，恢復至2019年同期的65.6%。

隨着上海全面恢復正常生產生活秩序，當地旅遊業開始復甦。攜程數據顯示，端午假期首日，上海已復工景區超過40家，總銷售票量超過4萬張，相當於每分鐘售出28張門票。當天活動曝光量高達1億，門票搜索量超過170萬。

國內跨省團隊遊在跟團遊業務中的佔比接近80%，與今年清明假期相比，增幅超過20%，相比今年五一假期，增長近10%。不過，跨省旅遊未有令國內交通運輸數據有增幅，6月3日至5日，全國鐵路、公路、水路、民航預計發送旅客總量7336.8萬人次，比2021年同期下降40.3%，比2020年同期下降9.6%。

值得一提的是，以短時間、近距離、高頻次為特點的「輕旅遊」、「微度假」、「宅酒店」受到不少遊客青睞，一二線城市近郊的度假型酒店、高品質鄉村民宿及主題樂園周邊酒店預訂火熱。攜程數據顯示，端午假期前兩日，攜程平台的民宿日均訂單量較2019年同期高出近10%，與今年清明假期的前兩日相比，民宿日均訂單量增加了57%。

露營亦成為近年大熱的度假活動之一。在今年端午節假期，上海牛路野營海灣森林公園露營地在網上平台開放預訂，僅半天該營地的過夜露營產品全部售罄。攜程露營數據顯示，端午假期首日，非省內的露營出行訂單佔比8%，與五一基本持平，較清明節假期上漲6%。