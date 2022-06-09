上海專家10年追蹤研究揭示　屏幕暴露影響兒童總智商水平

在全球兒童健康研究領域排名第一的國際權威期刊《美國醫學協會兒科學》，近日在線發布了國家兒童醫學中心（上海）、上海交通大學醫學院附屬上海兒童醫學中心江帆教授團隊關於屏幕暴露影響兒童早期發展的研究成果。經長達10年的追蹤，研究發現，屏幕暴露會影響兒童總智商水平，提示家長應盡量避免讓兩歲前，尤其是18月齡前兒童接觸電子屏幕，兩歲後的兒童屏幕暴露時間亦應控制在每天1小時內。



該項起始於2012年的研究在這10年收集了中國10個省市、超過22萬名兒童的生活方式及健康發展研究隊列，參與者從母親孕晚期開始進入研究，至今已經隨訪至10歲。研究結果顯示，76%的上海孩子在2歲前就已經開始接觸屏幕，而24%的兒童在1歲以前就開始與家長一起被動看電視，且有許多家長把手機作為哄孩子的工具，利用到手機內的動畫片、遊戲等。同時，屏幕暴露的時間亦令人憂慮，以剛入幼兒園的3歲兒童為例，其每日平均接觸屏幕時間高達2小時50分鐘，78.6%的兒童接觸屏幕時間超過每天1小時的指南推薦標準。

研究成果於網上在線發布。（《美國醫學協會兒科學》官網）

研究將6歲以內兒童的屏幕暴露隨年齡增長分為三種軌跡特徵，一組是6歲以內屏幕暴露「持續較低」，一組為「早期增長」特徵，還有一組為「後期增長」特徵。經對比，研究發現剛出生時，三組嬰兒不論發育水平還是氣質類型皆無顯著差異，但在之後不同的屏幕暴露軌跡影響下，三組兒童在6歲時的認知功能（韋氏智力量表測量）和心理行為問題卻有了顯著差異。

以屏幕暴露「持續較低組」作為參照標準，「早期增長組」總智商水平減少6.7分，「後期增長組」則減少8.2分。其中，後期增長組的語言理解和知覺推理顯著更低，早期增長組的認知熟練分數則更易受到影響，可下降10.6分，而工作記憶和加工速度指數分別下降11.3分和8.0分。心理行為方面，早期增長組的兒童的心理問題發生率明顯增加，特別是多動與注意力不足方面受損更為顯著。

研究進一步顯示，6歲以內每天屏幕暴露始終控制在1小時以內的兒童，其認知心理發展水平相比較是最好的。但如果嬰幼兒階段早期就出現較多屏幕暴露，即使後來屏幕暴露有所下降，仍可產生顯著不良影響。在0至3歲期間過度屏幕暴露，會影響兒童的認知控制能力，進而影響總智商水平以及注意力發展，並導致多動行為增多。3歲後屏幕暴露顯著增高的兒童，智力水平受到的影響主要表現為較低的語言理解能力和知覺推理能力，這很可能是因為其3至6歲期間出現高達每日4小時的屏幕接觸時間，佔用了與父母共同開展優質親子活動的時間。