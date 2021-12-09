最新中國兒童發展報告出爐　營養不良率降惟超重肥胖愈發嚴重

中國兒童中心和社會科學文獻出版社周三（8日）於北京聯合發布《兒童藍皮書：中國兒童發展報告（2021）》，當中顯示，2010至2019年，中國兒童青少年營養不良問題持續改善，兒童青少年身體素質開始好轉，惟超重肥胖問題愈發嚴重，心理問題發生率亦有上升。



報告的分報告《2020年中國兒童健康狀況分析報告》中，實際分析了這十年間的中國兒童主要健康問題變化情況。據顯示，2010年中國中學生營養不良率（生長遲緩檢出率+消瘦檢出率）為12.7%，2019年下降至8.5%，實現了《中國兒童發展綱要（2011-2020）》（下稱兒綱）的目標。

然而，2010年中國中小學生超重肥胖率為15.5%，到持續上升至2019年的24.2%，且雖然城市學生超重肥胖率始終高於鄉村學生，但鄉村學生超重肥胖率上升幅度卻高於城市學生，2019年城鄉學生超重肥胖率差距縮小至3.7%。同時，2010年中國中學生貧血率為11.3%，雖在2014年降至9.3%，但2019年又反彈至11.1%；2010年中國中小學生視力不良率為57.4%，2019上升至67.9%；2010年中國中小學生恆齲患率為15.7%，2019年則上升至22.1%。這些皆未實現兒綱所設的目標。

心理健康方面，2018年《中國青年發展報告》顯示，中國17歲以下兒童青少年中，有約3000萬人受到各種情緒和行為問題的困擾，根據對15個城市73992名6至16歲的兒童青少年所做的調查顯示，兒童情緒和行為問題發生率為17.6%，其中12至16歲青少年情緒和行為問題檢出率高達19.0%，男孩發生率高於女孩，近年來一直在升高；2019年中國青少年研究中心與中國科學院心理研究所的調查顯示，14至18歲青少年中，有7.7%存在抑鬱高風險，5.1%存在重度焦慮情況；同時，有研究指出，2000年之前，中國兒童青少年抑鬱症狀的發生率估計值為18.4%，到2016年後已上升到26.3%。

根據報告，兒童青少年吸煙、飲酒等健康危險行為問題亦十分嚴峻，據一項基於中國青少年煙草調查數據的研究顯示，2014年中國初中生吸煙率為6.9%，當中男生為10.6%，高於全球平均水平，而10歲以前嘗試吸第一支煙的學生比例超過35%。飲酒方面，據2014年一項對北京市高中生的調查顯示，高中生飲酒率為41.0%，過量飲酒率為16.6%。2015年在北京、上海、廣州、濟南、成都和哈爾濱6個城市的調查顯示，中學生初次飲酒年齡小於7歲的佔18.1%，12至13歲的佔22.9%。