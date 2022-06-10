離婚仍可住前夫家　深圳法院為離異女單獨設「居住權」創當地首例

深圳市南山法院立案庭（訴訟服務中心）日前成功調解一起離婚糾紛，為《民法典》實施後，當地首次以民事調解書形式確認當事人關於居住權的約定，為其賦予強制執行力，也為居住權相關規定的實踐提供了新的樣本及案例。



案情指，2007年結婚的甲女士與乙先生育有一子，共同居住使用乙先生婚前購買的房產，然而近年來由於在孩子教育問題上出現理念差異，再加上其他生活瑣事其他生活瑣事，夫妻雙方衝突不斷，關係愈發緊張。無奈之下，甲女士決定提起訴訟，請求判令雙方離婚。經反覆協調，雙方初步達成一致，即婚生子由男方撫養，女方協助照顧；房產歸男方所有，同時予以女方一定數額的補償費。

就在此時，甲女士以婚生子即將中考為由，冀在案涉房產中如常居住並照顧孩子，而乙先生也希望對孩子的影響能最大限度地減少。由此，女方代理律師提出《民法典》設置了居住權的條款或可提供解決路徑，不過就暫未發現可行方案和先例。據《民法典》規定，居住權人有權按照合約，對他人的住宅享有佔有、使用的用益物權，以滿足生活居住之需。設立居住權的，應當向登記機構申請居住權登記，居住權自登記時設立。此外還規定，離婚時一方如生活困難，有負擔能力的另一方則應當予以適當協助。

於是，調解員向調解法官反饋，調解法官仔細研判案情結合相關規定，建議在調解協議中，加入居住權約定條款，即涉案房產歸乙先生所有，甲女士享有居住權，同時還進一步明確乙先生配合辦理居住權登記手續的義務與時限。最終，雙方在調解協議簽字，乙先生取得房產所有權，甲女士的居住權亦得到最大限度保障，至於二人的孩子則如以往般得以在父母雙重照料成長。

辦案法官表示，設置居住權的初衷，是為了讓雙親離異的子女、無房產離異人士、黃昏戀配偶或失獨老人等弱勢的住房困難群體能夠「有所居」，而該案為法院充分運用《民法典》進行的該領域的司法實踐探索。其又指，作為離婚糾紛中一種創新的財產分割方式，設立居住權既發揮了房產使用價值，實現物盡其用，也確保婚姻雙方各自獲得房產的一部分價值，實現利益平衡。